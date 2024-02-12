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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-استخبارات-أوكراني-يحذر-من-سيناريو-مرعب-سيلحق-بكارثة-لأوكرانيا-1086011220.html
ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب سيلحق بكارثة لأوكرانيا
ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب سيلحق بكارثة لأوكرانيا
أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن "الجيش الروسي يستعد لشن هجوم قوي ضد تلك الأقسام من جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T15:58+0000
2024-02-12T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستاريكوف، في مقابلة مع قناة "نعم إنه كذلك" على "يوتيوب": "إنهم (روسيا) يحشدون القوات من أجل شن أعمال هجومية واسعة النطاق في المنطقة، التي سيجدون فيها ثغرة، نقطة ضعف".وحذر ستاريكوف من أن "أولئك الذين يخترعون هذا الجنون يمكن أن يقودوا البلاد إلى كارثة".وفي وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وتحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية، في يناير(كانون الثاني الماضي)، قائلا: "تمكنوا(القوات الروسية) من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسكي وكراسني ليمان ودونيتسك وتحرير بلدة فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".ووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع، وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في يناير الماضي، 23 ألف قتيل وجريح.
https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-غضب-كبير-بين-عناصر-جيش-بلاده--1086007607.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب سيلحق بكارثة لأوكرانيا

15:58 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 16:00 GMT 12.02.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن "الجيش الروسي يستعد لشن هجوم قوي ضد تلك الأقسام من جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم العثور على الأوكرانيين الذين تم تعبئتهم قسرًا".
وقال ستاريكوف، في مقابلة مع قناة "نعم إنه كذلك" على "يوتيوب": "إنهم (روسيا) يحشدون القوات من أجل شن أعمال هجومية واسعة النطاق في المنطقة، التي سيجدون فيها ثغرة، نقطة ضعف".

ووفقًا لستاريكوف، فإن القيادة الأوكرانية نفسها سوف تهيئ الظروف لاختراق جبهة القوات الأوكراني في المستقبل. ستدفع سلطات كييف بالمجندين إلى الجبهة، الذين ليسوا على دراية بالتضاريس، وهم غير مدربين تدريبًا جيدًا ولا يريدون القتال، ويعتقد الخبير أن الجيش الروسي سيوجّه ضربات قوية في مثل هذه الأماكن تحديدًا.

وحذر ستاريكوف من أن "أولئك الذين يخترعون هذا الجنون يمكن أن يقودوا البلاد إلى كارثة".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
14:03 GMT
وفي وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وتحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية، في يناير(كانون الثاني الماضي)، قائلا: "تمكنوا(القوات الروسية) من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسكي وكراسني ليمان ودونيتسك وتحرير بلدة فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".
ووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع، وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في يناير الماضي، 23 ألف قتيل وجريح.
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