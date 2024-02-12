https://sputnikarabic.ae/20240212/طبيب-البيت-الأبيض-السابق-بايدن-لا-يمكن-أن-يكون-رئيسا-لظروف-صحية-1085983642.html
طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن لا يمكن أن يكون رئيسا لظروف صحية
طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن لا يمكن أن يكون رئيسا لظروف صحية
صرح طبيب البيت الأبيض السابق، وعضو الكونغرس روني جاكسون، أن المشكلات الإدراكية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكل تهديدا كبيرا للبلاد بأكملها. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T07:13+0000
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وقال جاكسون: "لديه مشاكل خطيرة... هذه قضية أمن قومي حقيقية... والتي تزداد سوءا كل يوم".وأشار إلى أنه كان يشاهد جو بايدن "كل يوم" عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. ووفقا له فإن القدرات المعرفية للسياسي تدهورت بشكل ملحوظ منذ تلك اللحظة.وتابع جاكسون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "يمكن للجميع أن يروا أن هناك شيئًا خاطئًا به، وحان الوقت للتوقف عن محاولة إخفائه".وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو، أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل كبير السن متعاطف ذو نوايا حسنة وذاكرة ضعيفة". قرر المدعي الخاص أنه ليست هناك حاجة لفتح قضية جنائية ضد بايدن بتهمة تخزين الوثائق بشكل غير لائق.
https://sputnikarabic.ae/20240211/الدكتور-مكاري-يؤكد-ظهور-علامات-الخرف-التدريجي-لدى-بايدن-1085958233.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن لا يمكن أن يكون رئيسا لظروف صحية
صرح طبيب البيت الأبيض السابق، وعضو الكونغرس روني جاكسون، أن المشكلات الإدراكية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكل تهديدا كبيرا للبلاد بأكملها.
وقال جاكسون: "لديه مشاكل خطيرة... هذه قضية أمن قومي حقيقية... والتي تزداد سوءا كل يوم".
وأشار إلى أنه كان يشاهد جو بايدن "كل يوم" عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. ووفقا له فإن القدرات المعرفية للسياسي تدهورت بشكل ملحوظ منذ تلك اللحظة.
وأضاف أن بايدن لا ينبغي أن يترشح للرئاسة. ووفقا له، فإن بايدن "غير مؤهل معرفيا" لدور القائد الأعلى لأمريكا ولا يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الدولة على الساحة الدولية.
وتابع جاكسون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "يمكن للجميع أن يروا أن هناك شيئًا خاطئًا به، وحان الوقت للتوقف عن محاولة إخفائه".
وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو، أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
ونشرت الولايات المتحدة، الخميس، تقريرا للمدعي الخاص روبرت هيور حول تخزين بايدن بشكل غير سليم لوثائق سرية. وتقول إن رئيس الدولة لم يتمكن من تذكر التواريخ وكان في حيرة من أمره بشأن التفاصيل، ولهذا السبب احتفظ بالأوراق "بالخطأ البريء".
ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل كبير السن متعاطف ذو نوايا حسنة وذاكرة ضعيفة". قرر المدعي الخاص أنه ليست هناك حاجة لفتح قضية جنائية ضد بايدن بتهمة تخزين الوثائق بشكل غير لائق.