https://sputnikarabic.ae/20240212/طريقة-جديدة-للحد-من-آثار-السكتات-القلبية-تنقذ-أرواح-الكثيرين-1085997020.html

طريقة جديدة للحد من آثار السكتات القلبية تنقذ أرواح الكثيرين

طريقة جديدة للحد من آثار السكتات القلبية تنقذ أرواح الكثيرين

كشفت دراسة عن إجراء جديد مبتكر للمرضى الذين يعانون من السكتة القلبية، من شأنها أن تنقذ أرواح الكثيرين. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T12:10+0000

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2024-02-12T12:10+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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ويُعرف هذا العلاج باسم "إزالة الرجفان الخارجي المتسلسل المزدوج" (DSED)، وسيغير استراتيجيات الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ وربما يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة لبعض المرضى.واعتبارًا من يناير/كانون الثاني من هذا العام، أصبحت أوتياروا نيوزيلندا الدولة الثانية (بعد كندا) التي تتبنى إجراءً جديدًا مبتكرًا للمرضى الذين يعانون من السكتة القلبية.ولكن إذا تعطلت الإيقاعات الكهربائية الطبيعية، فقد تصبح نبضات القلب غير منسقة وغير فعالة، أو تتوقف تمامًا، مما يؤدي إلى السكتة القلبية.وتعد إزالة الرجفان هي طريقة الإنعاش الأساسي، إذ يعطي القلب صدمة كهربائية قوية لإنهاء النشاط الكهربائي غير الطبيعي، وهذا يسمح للقلب بإعادة تأسيس إيقاعه المنتظم.وأثناء إزالة الرجفان القياسي، يتم وضع وسادة واحدة على الجانب الأيمن من الصدر أسفل عظمة الترقوة مباشرةً، ويتم وضع وسادة ثانية تحت الإبط الأيسر، ويتم إعطاء الصدمات كل دقيقتين.ويمكن أن يؤدي إزالة الرجفان المبكر إلى تحسين احتمالية النجاة من السكتة القلبية بشكل كبير، ومع ذلك، فإن نحو 20% من المرضى الذين يعانون من توقف القلب بسبب "الرجفان البطيني" أو "عدم انتظام دقات القلب البطيني غير النبضي" لا يستجيبون لنهج إزالة الرجفان القياسي، وتتميز كلتا الحالتين بنشاط غير طبيعي في بطينات القلب.ووفقا لتجربة عشوائية أجريت أخيرا في كندا، فإن هذا النهج يمكن أن يضاعف فرص البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من الرجفان البطيني أو عدم انتظام دقات القلب البطيني غير النبضي الذين لا يستجيبون للصدمات القياسية.وعلى الرغم من أن الأدلة الموجودة على DSED مقنعة، إلا أنها كانت حتى وقت قريب تعتمد على النظرية وعدد صغير من الدراسات الرصدية المتحيزة المحتملة، وكانت التجربة الكندية هي الأولى التي قارنت بشكل مباشر بين DSED والعلاج القياسي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وبحسب تلك الدراسة فأن الأدلة لا تزال في طور الظهور، ولكن تنفيذ DSED من قبل خدمات الطوارئ في نيوزيلندا له آثار تتجاوز رعاية المرضى على المستوى الوطني، حيث تعتبر خطوة أساسية في تطوير المعرفة حول استراتيجيات الإنعاش المثلى على مستوى العالم.

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