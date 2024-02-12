https://sputnikarabic.ae/20240212/قاذفة-لهب-روسية-تصيب-مواقع-أوكرانية-عدة-برشقة-صاروخية--فيديو-1086012722.html
قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" الروسية، بشن ضربات مباشرة على عدد من معاقل القوات المسلحة... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T16:43+0000
2024-02-12T16:43+0000
2024-02-12T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103483/28/1034832818_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_6836205c6104eb39a05a4ce3f2accdb8.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "تم تنفيذ التحكم وتعديل الأهداف المستهدفة من قبل أطقم الطائرات دون طيار، والتي تنقل نتائج العمل القتالي إلى مركز القيادة".وأضافت: "تقوم طواقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من طراز "سولنتسيبيوك" بمهام إطلاق نار يومية لتدمير المعاقل والمواقع والمخابئ المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية وتحييد القوى البشرية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
16:43 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 16:56 GMT 12.02.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" الروسية، بشن ضربات مباشرة على عدد من معاقل القوات المسلحة الأوكرانية وتدميرها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تنفيذ التحكم وتعديل الأهداف المستهدفة من قبل أطقم الطائرات دون طيار، والتي تنقل نتائج العمل القتالي إلى مركز القيادة".
وأضافت: "تقوم طواقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من طراز "سولنتسيبيوك" بمهام إطلاق نار يومية لتدمير المعاقل والمواقع والمخابئ المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية وتحييد القوى البشرية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.