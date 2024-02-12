https://sputnikarabic.ae/20240212/كارلسون-موسكو-أكثر-نظافة-وأمانا-وجمالا-من-أي-مدينة-في-أمريكا-1086011816.html
كارلسون: موسكو أكثر نظافة وأمانا وجمالا من أي مدينة في أمريكا
كارلسون: موسكو أكثر نظافة وأمانا وجمالا من أي مدينة في أمريكا
صرح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الاثنين، بأن موسكو أجمل بكثير من أي مدينة في أمريكا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T16:21+0000
2024-02-12T16:21+0000
2024-02-12T16:21+0000
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وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في دبي: "لقد كانت صدمة بالنسبة لي أن أرى موسكو، حيث لم يسبق لي أن زرتها من قبل، وهي أكبر مدينة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، هي أجمل بكثير من أي مدينة في بلدي، لم يكن لدي أي فكرة عن هذا".ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.وفي المقابلة، أوضح الرئيس بوتين أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/واصفة-إياه-بالتاريخي-والأكثر-شهرة-سيمونيان-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بلغت-نحو-مليار-مشاهدة-1085973849.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كارلسون: موسكو أكثر نظافة وأمانا وجمالا من أي مدينة في أمريكا
صرح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الاثنين، بأن موسكو أجمل بكثير من أي مدينة في أمريكا.
وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في دبي: "لقد كانت صدمة بالنسبة لي أن أرى موسكو، حيث لم يسبق لي أن زرتها من قبل، وهي أكبر مدينة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، هي أجمل بكثير من أي مدينة في بلدي، لم يكن لدي أي فكرة عن هذا".
وتابع: "إنها أكثر نظافة وأمانًا وجمالاً، هندستها المعمارية وطعامها وخدماتها أفضل من أي مدينة في أمريكا".
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين
، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
وفي المقابلة، أوضح الرئيس بوتين أن موسكو لن تهاجم دول الناتو
، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.