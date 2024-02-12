https://sputnikarabic.ae/20240212/كلب-ضخم-يعض-وزير-الخارجية-الأوكراني-صور-1086000197.html
كلب "ضخم" يعض وزير الخارجية الأوكراني... صور
كلب "ضخم" يعض وزير الخارجية الأوكراني... صور
أفاد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه تعرض لهجوم من قبل كلب ضخم لا يعرف من هو صاحبه. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T12:33+0000
2024-02-12T12:33+0000
2024-02-12T12:33+0000
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وقال كوليبا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا دون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني".ونشر كوليبا صورة على موقع التواصل الاجتماعي لساقه ملطخة بالدماء وعليها آثار عض، مشيرا إلى أنه "تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته".وأوضح كوليبا بأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن القوات الأوكرانية، ليس لديها القدرة على مقاومة الجيش الروسي دون مساعدة غربية.
https://sputnikarabic.ae/20240108/وزيرالخارجية-الأوكراني-روسيا-ستتغلب-علينا-عسكريا-في-حال-توقف-الدعم-الغربي-1084803413.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
كلب "ضخم" يعض وزير الخارجية الأوكراني... صور
أفاد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه تعرض لهجوم من قبل كلب ضخم لا يعرف من هو صاحبه.
وقال كوليبا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا دون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني".
ونشر كوليبا صورة على موقع التواصل الاجتماعي لساقه ملطخة بالدماء وعليها آثار عض، مشيرا إلى أنه "تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته".
وأوضح كوليبا بأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.
ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن القوات الأوكرانية، ليس لديها القدرة على مقاومة الجيش الروسي دون مساعدة غربية.