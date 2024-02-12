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https://sputnikarabic.ae/20240212/كنغر-يثير-الذعر-في-فلوريدا-والشرطة-تتدخل-فيديو-1086007396.html
كنغر يثير الذعر في فلوريدا والشرطة تتدخل... فيديو
كنغر يثير الذعر في فلوريدا والشرطة تتدخل... فيديو
ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على كنغر طليق بعد أن شُوهد وهو يركض ويقفز في مجمع سكني في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T14:05+0000
2024-02-12T14:05+0000
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وقال مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو، في بيان، إن الضباط تلقوا مكالمة من شخص يدعي أنه رأى كنغرًا يقفز حول مجمعهم السكني شمالي تامبا.وتظهر المشاهد الكنغر المراوغ وهو يقفز حول سطح حوض السباحة في المجمع السكني.وأكد الضابط أن الكنغر هرب، في وقت سابق، من منزل صاحبه، وتم إعادته لاحقًا بعد أن تحققت وحدة الزراعة التابعة لمكتب الشرطة من التسجيل الصحيح لملكية الكنغر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات لدى الكنغر أو أي شخص.قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

كنغر يثير الذعر في فلوريدا والشرطة تتدخل... فيديو

14:05 GMT 12.02.2024
© flickr.com / Stéphane Entenحيوان كنغر
حيوان كنغر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© flickr.com / Stéphane Enten
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ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على كنغر طليق بعد أن شُوهد وهو يركض ويقفز في مجمع سكني في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
وقال مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو، في بيان، إن الضباط تلقوا مكالمة من شخص يدعي أنه رأى كنغرًا يقفز حول مجمعهم السكني شمالي تامبا.
وتظهر المشاهد الكنغر المراوغ وهو يقفز حول سطح حوض السباحة في المجمع السكني.
وأكد الضابط أن الكنغر هرب، في وقت سابق، من منزل صاحبه، وتم إعادته لاحقًا بعد أن تحققت وحدة الزراعة التابعة لمكتب الشرطة من التسجيل الصحيح لملكية الكنغر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات لدى الكنغر أو أي شخص.
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
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