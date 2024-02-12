https://sputnikarabic.ae/20240212/لحظة-قيام-لانتسيت-بتدمير-مدفع-إم-777-أمريكي-سلم-لأوكرانيا-فيديو-1085983809.html
لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو
لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو
نشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام مسيرة روسية من تدمير مدفع أمريكي من طراز "إم 777" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T07:26+0000
2024-02-12T07:26+0000
2024-02-12T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079373241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc671f6f9eec275b8fd55baf60e5d730.jpg
أشارات الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية قامت بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف، من بينها منظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، بواسطة طائرة مسيرة من طراز "لانسيت" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من قوات الاستطلاع الروسية، وتم نقل المعلومات إلى أطقم الطائرات المسيرة وبحسب الإحداثيات، تم تدمير الهدف بنجاح. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو
07:26 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 12.02.2024)
نشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام مسيرة روسية من تدمير مدفع أمريكي من طراز "إم 777" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
أشارات الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية قامت بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف، من بينها منظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، بواسطة طائرة مسيرة من طراز "لانسيت" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من قوات الاستطلاع الروسية، وتم نقل المعلومات إلى أطقم الطائرات المسيرة وبحسب الإحداثيات، تم تدمير الهدف بنجاح.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.