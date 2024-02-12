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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/لحظة-قيام-لانتسيت-بتدمير-مدفع-إم-777-أمريكي-سلم-لأوكرانيا-فيديو-1085983809.html
لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو
لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو
نشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام مسيرة روسية من تدمير مدفع أمريكي من طراز "إم 777" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T07:26+0000
2024-02-12T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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أشارات الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية قامت بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف، من بينها منظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، بواسطة طائرة مسيرة من طراز "لانسيت" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من قوات الاستطلاع الروسية، وتم نقل المعلومات إلى أطقم الطائرات المسيرة وبحسب الإحداثيات، تم تدمير الهدف بنجاح. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لحظة قيام "لانتسيت" بتدمير مدفع "إم 777" أمريكي سلم لأوكرانيا... فيديو

07:26 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 12.02.2024)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Министерство обороны РФ
/
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نشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام مسيرة روسية من تدمير مدفع أمريكي من طراز "إم 777" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
أشارات الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية قامت بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف، من بينها منظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، بواسطة طائرة مسيرة من طراز "لانسيت" في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من قوات الاستطلاع الروسية، وتم نقل المعلومات إلى أطقم الطائرات المسيرة وبحسب الإحداثيات، تم تدمير الهدف بنجاح.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
© Sputnikمسيرة "لانتسيت" الانتحارية
مسيرة لانتسيت الانتحارية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
مسيرة "لانتسيت" الانتحارية
© Sputnik
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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