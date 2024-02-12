https://sputnikarabic.ae/20240212/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اجتياح-إسرائيل-لرفح-نكبة-جديدة-لفلسطين-واستفزاز-لمصر-1086016808.html

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اجتياح إسرائيل لرفح نكبة جديدة لفلسطين واستفزاز لمصر

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اجتياح إسرائيل لرفح نكبة جديدة لفلسطين واستفزاز لمصر

صرح المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الاثنين، بأن "التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح الحدودية، تعتبر تهديدا... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T19:23+0000

2024-02-12T19:23+0000

2024-02-12T19:23+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود الفلسطينيين في مصر، ليس الضرر المقصود من هذه الخطوات الإسرائيلية، لكن ما يحدث تحد واستفزاز إسرائيلي لمصر ليس في محله، ويرقى لدرجة من درجات التربص والمكائد".ويرى نزال أن "تداعيات هذه الاجتياح على الفلسطينيين يشكل خطرا وجوديا، ويجب فعل كل الممكن من أجل الحيلولة دون وقوع تلك الكارثة، التي سيكون لها بعد من أبعاد النكبة الفلسطينية".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس الأحد، على "رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها، من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مطالبة بضرورة "تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع".واعتبر البيان أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240212/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-نحذر-من-مذبحة-في-حال-اجتاح-الجيش-الإسرائيلي-رفح-1086010206.html

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