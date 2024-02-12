عربي
"القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"
https://sputnikarabic.ae/20240212/محكمة-هولندية-تأمر-بوقف-توريد-قطع-غيار-إف-35-إلى-إسرائيل-1086007744.html
محكمة هولندية تأمر بوقف توريد قطع غيار "إف-35" إلى إسرائيل
محكمة هولندية تأمر بوقف توريد قطع غيار "إف-35" إلى إسرائيل
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، أمرا للحكومة الهولندية، يقضي بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35"، في... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T14:11+0000
2024-02-12T14:16+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069281114_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_625fae91ed51b5be0dce79f6caf896bd.jpg
ويأتي القرار إثر قيام منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الجزائية ضد الحكومة الهولندية، بشأن تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35" إلى إسرائيل.ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، انتهكت هولندا قوانين الحرب لأنها علمت أن الطائرات المقاتلة كانت تُستخدم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي حكمها الصادر، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة طلبًا بمنع هولندا من تزويد إسرائيل بأجزاء من الطائرة "إف - 35" وبعد ذلك قدم نشطاء حقوق الإنسان دعوى استئنافية في القرار.وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي، قرارا إيجابيا جاء فيه: "حكمت المحكمة لصالح منظمات حقوق الإنسان، حيث يقضي القرار على حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الأمكنة الخطيرة والتي لها علاقة واضحة بانتهاكات تطال القانون الإنساني للحرب".وبحسب السلطات الهولندية، فإن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار، بشكل كافٍ، عواقب قصفها للسكان المدنيين في غزة". وفي الوقت ذاته، وكما ورد في القرار، أدت الهجمات الإسرائيلية بالفعل إلى "عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال".وشددت المحكمة، في قرارها، على أنه "لذلك، أمرت المحكمة دولة هولندا، بوقف تصدير المزيد من قطع غيار طائرات "إف - 35" إلى إسرائيل، في غضون 7 أيام".وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "إن آر سي" الهولندية، أن الحكومة الهولندية، قررت مواصلة توريد قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف - 35" في أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من التحذيرات الرسمية من أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230903/إسرائيل-تطلب-موافقة-واشنطن-لشراء-طائرات-إف-35-1080663458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069281114_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e621b82034bcd879be0bc5df79d48587.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

محكمة هولندية تأمر بوقف توريد قطع غيار "إف-35" إلى إسرائيل

14:11 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 14:16 GMT 12.02.2024)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Steve Helber
تابعنا عبر
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، أمرا للحكومة الهولندية، يقضي بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35"، في غضون 7 أيام.
ويأتي القرار إثر قيام منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الجزائية ضد الحكومة الهولندية، بشأن تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35" إلى إسرائيل.
ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، انتهكت هولندا قوانين الحرب لأنها علمت أن الطائرات المقاتلة كانت تُستخدم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي حكمها الصادر، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة طلبًا بمنع هولندا من تزويد إسرائيل بأجزاء من الطائرة "إف - 35" وبعد ذلك قدم نشطاء حقوق الإنسان دعوى استئنافية في القرار.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
إسرائيل تطلب موافقة واشنطن لشراء طائرات "إف 35"
3 سبتمبر 2023, 16:00 GMT
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي، قرارا إيجابيا جاء فيه: "حكمت المحكمة لصالح منظمات حقوق الإنسان، حيث يقضي القرار على حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الأمكنة الخطيرة والتي لها علاقة واضحة بانتهاكات تطال القانون الإنساني للحرب".

وخلصت المحكمة إلى وجود خطر واضح بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني من جانب الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف - 35" في قطاع غزة، بحسب نص القرار.

وبحسب السلطات الهولندية، فإن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار، بشكل كافٍ، عواقب قصفها للسكان المدنيين في غزة". وفي الوقت ذاته، وكما ورد في القرار، أدت الهجمات الإسرائيلية بالفعل إلى "عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال".
وشددت المحكمة، في قرارها، على أنه "لذلك، أمرت المحكمة دولة هولندا، بوقف تصدير المزيد من قطع غيار طائرات "إف - 35" إلى إسرائيل، في غضون 7 أيام".
قائمة حوادث الطالئرات الأمريكية F-35 في جميع أنحاء العالم - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
مشاهدة
25 أكتوبر 2022, 12:05 GMT
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "إن آر سي" الهولندية، أن الحكومة الهولندية، قررت مواصلة توريد قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف - 35" في أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من التحذيرات الرسمية من أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور14:13 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала