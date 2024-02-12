https://sputnikarabic.ae/20240212/مستشار-زيلينسكي-يعرب-عن-قلقه-من-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون--1086002872.html

مستشار زيلينسكي يعرب عن قلقه من مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

مستشار زيلينسكي يعرب عن قلقه من مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

صرح مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، سيرغي ليششينكو، بأن المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تؤثر على... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T12:55+0000

2024-02-12T12:55+0000

2024-02-12T12:55+0000

روسيا

العالم

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وقال ليششينكو على الهواء على قناة "رادا" التلفزيونية: "لا ينبغي الاستهانة بهذه المقابلة... فهي غير آمنة، وسوف تؤثر على الناخب الأمريكي بالقول إن هذه الحرب يجب أن تتوقف عن طريق وقف المساعدات لأوكرانيا. والإدارة الجديدة ستفعل ذلك، وستوفر أموال الأمريكيين، وتنقذ حياة الأوكرانيين".وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد مستشار رئيس مكتب زيلينسكي أن هذه المقابلة يمكن أن تساعد كارلسون على اجتياز ما يسمى بالاختيار، بحيث يمكن في المستقبل أن يطمح إلى دور نائب رئيس الولايات المتحدة في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكرانيوقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

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