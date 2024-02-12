https://sputnikarabic.ae/20240212/مسعفة-روسية-تنفذ-عملا-بطوليا-وتنجو-بعد-إصابة-بليغة--1085987203.html

مسعفة روسية تنفذ عملا بطوليا وتنجو بعد إصابة بليغة

مسعفة روسية تنفذ عملا بطوليا وتنجو بعد إصابة بليغة

نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو على قناتها في تلغرام، لقصة مسعفة روسية تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف التي كانت تقل المرضى،... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T08:44+0000

2024-02-12T08:44+0000

2024-02-12T08:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وكانت صف الضابط التابعة للخدمات الطبية، يكاترينا إيفانوفا، تنقل الجرحى إلى المستشفى عندما استهدف صاروخ مضاد للدبابات بشكل مباشر سيارة الإسعاف التي كانت تنقل عددا من الجرحى من خطوط المواجهة.وقام الأطباء بعد ذلك بسحب شظية بحجم حبة الجوز من كتف المسعفة، حيث احتفظت إيفانوفا بالشظية في مطبخها كذكرى.وبحسب "روسكايا غازيتا"، فقد انضمت إيفانوفا إلى صفوف القوات الروسية والتحقت لتنفذ مهام طبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط عام 2022.وبعد أيام قليلة، تعرضت سيارة إسعاف تنقل الجرحى لإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه علامات الصليب الأحمر، التي تشير إلى أن هذه السيارات تنفذ مهام الإسعاف والخدمات الطبية فقط.لم تنفجر القذيفة التي أصابت سيارة الإسعاف، بل اخترقت جانبي السيارة وسقطت في حفرة، وانفجرت واحدة أخرى في الخارج، وتطايرت الشظايا واصطدمت بجانب سيارة الإسعاف.وتابعت المسعفة: "كان معنا رجل مصاب بجروح خطيرة يرقد أمامي. وعندما وصل الصاروخ المضاد للدبابات، قمت بتغطيته بنفسي. لقد كنت في تلك اللحظة، في تلك الثانية، في مكان قريب".وضعوا عاصبة طبية على كتف إيفانوفا، وأوقفوا النزيف، وحقنوها بمسكنات الألم، وقاموا بنقل الجرحى إلى مكان آمن، على الرغم من إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الأوكراني.وقالت الممرضة: "ركضنا إلى حيث كنا بحاجة للذهاب وسلمنا الجرحى". وتم نقل يكاترينا وماريا، اللتين أصيبتا أيضًا، إلى أحد مستشفيات موسكو.وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارتهما وقلدهما الأوسيمة العسكرية في المستشفى.وتحمل الممرضة 3 أوسمة، وسام لمشاركتها في محاربة فيروس كورونا، ووسام لمشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة الشمالية، ووسام "الشجاعة".ولإزالة شظية معدنية طولها 2.5 سم من كتفها، اضطرت يكاترينا إيفانوفا إلى الخضوع لأربع عمليات جراحية.وقالت الممرضة: لقد أعطوني الجزء (الشظية) كتذكار، وأحتفظ به في المطبخ. وما زلت أخدم في الجيش - يعجبني ذلك".

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