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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/مسعفة-روسية-تنفذ-عملا-بطوليا-وتنجو-بعد-إصابة-بليغة--1085987203.html
مسعفة روسية تنفذ عملا بطوليا وتنجو بعد إصابة بليغة
مسعفة روسية تنفذ عملا بطوليا وتنجو بعد إصابة بليغة
نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو على قناتها في تلغرام، لقصة مسعفة روسية تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف التي كانت تقل المرضى،... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T08:44+0000
2024-02-12T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت صف الضابط التابعة للخدمات الطبية، يكاترينا إيفانوفا، تنقل الجرحى إلى المستشفى عندما استهدف صاروخ مضاد للدبابات بشكل مباشر سيارة الإسعاف التي كانت تنقل عددا من الجرحى من خطوط المواجهة.وقام الأطباء بعد ذلك بسحب شظية بحجم حبة الجوز من كتف المسعفة، حيث احتفظت إيفانوفا بالشظية في مطبخها كذكرى.وبحسب "روسكايا غازيتا"، فقد انضمت إيفانوفا إلى صفوف القوات الروسية والتحقت لتنفذ مهام طبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط عام 2022.وبعد أيام قليلة، تعرضت سيارة إسعاف تنقل الجرحى لإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه علامات الصليب الأحمر، التي تشير إلى أن هذه السيارات تنفذ مهام الإسعاف والخدمات الطبية فقط.لم تنفجر القذيفة التي أصابت سيارة الإسعاف، بل اخترقت جانبي السيارة وسقطت في حفرة، وانفجرت واحدة أخرى في الخارج، وتطايرت الشظايا واصطدمت بجانب سيارة الإسعاف.وتابعت المسعفة: "كان معنا رجل مصاب بجروح خطيرة يرقد أمامي. وعندما وصل الصاروخ المضاد للدبابات، قمت بتغطيته بنفسي. لقد كنت في تلك اللحظة، في تلك الثانية، في مكان قريب".وضعوا عاصبة طبية على كتف إيفانوفا، وأوقفوا النزيف، وحقنوها بمسكنات الألم، وقاموا بنقل الجرحى إلى مكان آمن، على الرغم من إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الأوكراني.وقالت الممرضة: "ركضنا إلى حيث كنا بحاجة للذهاب وسلمنا الجرحى". وتم نقل يكاترينا وماريا، اللتين أصيبتا أيضًا، إلى أحد مستشفيات موسكو.وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارتهما وقلدهما الأوسيمة العسكرية في المستشفى.وتحمل الممرضة 3 أوسمة، وسام لمشاركتها في محاربة فيروس كورونا، ووسام لمشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة الشمالية، ووسام "الشجاعة".ولإزالة شظية معدنية طولها 2.5 سم من كتفها، اضطرت يكاترينا إيفانوفا إلى الخضوع لأربع عمليات جراحية.وقالت الممرضة: لقد أعطوني الجزء (الشظية) كتذكار، وأحتفظ به في المطبخ. وما زلت أخدم في الجيش - يعجبني ذلك".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسعفة روسية تنفذ عملا بطوليا وتنجو بعد إصابة بليغة

08:44 GMT 12.02.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصف الضابط التابعة للخدمات الطبية، إيكاترينا إيفانوفا
صف الضابط التابعة للخدمات الطبية، إيكاترينا إيفانوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو على قناتها في تلغرام، لقصة مسعفة روسية تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف التي كانت تقل المرضى، تعرضت للقصف بصاروخ أوكراني مضاد للدبابات.
وكانت صف الضابط التابعة للخدمات الطبية، يكاترينا إيفانوفا، تنقل الجرحى إلى المستشفى عندما استهدف صاروخ مضاد للدبابات بشكل مباشر سيارة الإسعاف التي كانت تنقل عددا من الجرحى من خطوط المواجهة.

ونفذت المسعفة إيفانوفا عملا بطوليا من خلال قيامها بتغطية أحد الجنود المصابين بجروح خطيرة بجسدها، حيث اخترقت شظية ضخمة كانت ستقتل الجندي المصاب ودخلت كتف المسعفة، الأمر الذي ساهم بنجاة الجندي.

وقام الأطباء بعد ذلك بسحب شظية بحجم حبة الجوز من كتف المسعفة، حيث احتفظت إيفانوفا بالشظية في مطبخها كذكرى.
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07:26 GMT
وبحسب "روسكايا غازيتا"، فقد انضمت إيفانوفا إلى صفوف القوات الروسية والتحقت لتنفذ مهام طبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط عام 2022.
وبعد أيام قليلة، تعرضت سيارة إسعاف تنقل الجرحى لإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه علامات الصليب الأحمر، التي تشير إلى أن هذه السيارات تنفذ مهام الإسعاف والخدمات الطبية فقط.

وقالت المسعفة: "لقد أطلقوا النار على الصليب الأحمر على وجه التحديد من أجل شل حركة المسعفين. إذا قمت بإعاقتهم (المسعفين)، فلن يكون هناك من يساعد الجرحى. وبالتالي، فإنك ستؤدي أيضًا إلى عجز لدى الجرحى تماما".

لم تنفجر القذيفة التي أصابت سيارة الإسعاف، بل اخترقت جانبي السيارة وسقطت في حفرة، وانفجرت واحدة أخرى في الخارج، وتطايرت الشظايا واصطدمت بجانب سيارة الإسعاف.
وتابعت المسعفة: "كان معنا رجل مصاب بجروح خطيرة يرقد أمامي. وعندما وصل الصاروخ المضاد للدبابات، قمت بتغطيته بنفسي. لقد كنت في تلك اللحظة، في تلك الثانية، في مكان قريب".

أصابت شظية كانت متجهة مباشرة إلى الجندي كتف المسعفة، وخرجت هي والطبيبة العسكرية ماريا ميروشنيتشنكو من بين حطام السيارة الطبية وأخرجتا الجرحى.

وضعوا عاصبة طبية على كتف إيفانوفا، وأوقفوا النزيف، وحقنوها بمسكنات الألم، وقاموا بنقل الجرحى إلى مكان آمن، على الرغم من إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الأوكراني.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
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05:14 GMT
وقالت الممرضة: "ركضنا إلى حيث كنا بحاجة للذهاب وسلمنا الجرحى". وتم نقل يكاترينا وماريا، اللتين أصيبتا أيضًا، إلى أحد مستشفيات موسكو.
وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارتهما وقلدهما الأوسيمة العسكرية في المستشفى.

وأوضحت الممرضة: "عائلتي بأكملها في بيلغورود. لم أخبرهم عن إصابتي. قلت في نفسي سيأتون إلى موسكو للبحث عن الجرحى، لكنني لم أتوقع أننا سنظهر على شاشة التلفاز، عندما شاهدونا بدأ الجميع بالاتصال وهم يبكون: كاتيا، ماذا حدث لك؟.. لقد كانت مفاجأة".

وتحمل الممرضة 3 أوسمة، وسام لمشاركتها في محاربة فيروس كورونا، ووسام لمشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة الشمالية، ووسام "الشجاعة".
ولإزالة شظية معدنية طولها 2.5 سم من كتفها، اضطرت يكاترينا إيفانوفا إلى الخضوع لأربع عمليات جراحية.
وقالت الممرضة: لقد أعطوني الجزء (الشظية) كتذكار، وأحتفظ به في المطبخ. وما زلت أخدم في الجيش - يعجبني ذلك".
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