https://sputnikarabic.ae/20240212/نتنياهو-استمرار-الضغط-العسكري-فقط-سيؤدي-إلى-إطلاق-سراح-المخطوفين-1085989146.html
نتنياهو: استمرار الضغط العسكري فقط سيؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين
نتنياهو: استمرار الضغط العسكري فقط سيؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بنجاح القوات الإسرائيلية في تحرير رهينتين، مؤكدا أن استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق "النصر المطلق"... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T09:50+0000
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القدس- سبوتنيك. وصرح نتنياهو في بيان قائلا "فرناندو ولويس، مرحبًا بكما في الوطن، أحيي مقاتلينا الشجعان للعمل الجريء الذي أدى إلى إطلاق سراحهما".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق النصر المطلق هو فقط سوف يؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين، ولن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحرير مختطفيْن اثنين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".وأضاف أدرعي: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير، قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لإعادة المختطفين".وتابع البيان: "لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى، لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات أثناء عملية التحرير". واستطرد بالقول إن "سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس وذلك لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة المختطفين المحررين إلى داخل إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-اثنين-من-المحتجزين-لدى-حماس-في-رفح-جنوبي-غزة-1085982362.html
https://sputnikarabic.ae/20240211/في-ظل-التحذيرات-المصرية-هل-تتراجع-إسرائيل-عن-عمليتها-في-رفح؟-1085977049.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
نتنياهو: استمرار الضغط العسكري فقط سيؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بنجاح القوات الإسرائيلية في تحرير رهينتين، مؤكدا أن استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق "النصر المطلق" هو فقط ما سيؤدي إلى تحرير المخطوفين.
القدس- سبوتنيك. وصرح نتنياهو في بيان قائلا "فرناندو ولويس، مرحبًا بكما في الوطن، أحيي مقاتلينا الشجعان للعمل الجريء الذي أدى إلى إطلاق سراحهما".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي
بأن "استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق النصر المطلق هو فقط سوف يؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين، ولن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".
جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحرير مختطفيْن اثنين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف أدرعي: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير، قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لإعادة المختطفين
".
وتابع البيان: "لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى، لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات أثناء عملية التحرير".
واستطرد بالقول إن "سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف
التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس وذلك لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة المختطفين المحررين إلى داخل إسرائيل".