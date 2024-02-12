https://sputnikarabic.ae/20240212/وثائق-شركات-أدوية-غربية-اختبرت-منتجاتها-على-المرضى-النفسيين-والأطفال-الرضع-في-مستشفى-ماريوبول-1085981364.html
وثائق: شركات أدوية غربية اختبرت منتجاتها على المرضى النفسيين والأطفال الرضع في مستشفى ماريوبول
وثائق: شركات أدوية غربية اختبرت منتجاتها على المرضى النفسيين والأطفال الرضع في مستشفى ماريوبول
قامت شركات الأدوية الغربية الكبرى، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، منذ عدة سنوات باختبار أدوية الروماتيزم على المرضى النفسيين والأطفال الرضع بمستشفى مدينة... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T00:21+0000
2024-02-12T00:21+0000
2024-02-12T00:21+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
شركات أدوية
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ماريوبول - سبوتنيك. تم اكتشاف الوثائق التي تتعلق بهذه الاختبارات من قبل عمال البناء في الطابق السفلي من مستشفى ماريوبول رقم 7، أثناء أعمال الترميم.وتمكن مراسل وكالة "سبوتنيك" من زيارة المكان والإطلاع على الوثائق.ووفقا للوثائق، فهي تعود لقسم الطب النفسي بالمستشفى وتم توثيقها في الفترة ما بين 2008 و 2016.وتشير نتائج الفحص الأولي للوثائق، إلى أن التجارب أجريت على أشخاص تعاطوا العقاقير تحت أرقام، بدون أسماء، وكانت الأدوية في مظاريف بيضاء بدون أسماء أيضا وتحمل رقم "جي إل بي جي 0634-سي إل-203".وأيضا أكدت الوثائق أن الغرض الأساسي من الدراسة هو تقييم فعالية الدواء من خلال نسبة المرضى الذين حققوا استجابة وفقا لمعايير الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم.بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على صناديق في الموقع، تحتوي على العديد من المظاريف الجاهزة لشركات الخدمات اللوجستية وحاويات للمواد الحيوية مع عناوين المستلمين في المختبرات في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/وكالات-تكشف-عن-المهمة-الرئيسية-التي-حددها-زيلينسكي-للقائد-الجديد-للقوات-الأوكرانية-1085962632.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, شركات أدوية
أخبار أوكرانيا, روسيا, شركات أدوية
وثائق: شركات أدوية غربية اختبرت منتجاتها على المرضى النفسيين والأطفال الرضع في مستشفى ماريوبول
قامت شركات الأدوية الغربية الكبرى، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، منذ عدة سنوات باختبار أدوية الروماتيزم على المرضى النفسيين والأطفال الرضع بمستشفى مدينة ماريوبول.
ماريوبول - سبوتنيك. تم اكتشاف الوثائق التي تتعلق بهذه الاختبارات من قبل عمال البناء في الطابق السفلي من مستشفى ماريوبول رقم 7، أثناء أعمال الترميم.
ووفقا للوثائق، فهي تعود لقسم الطب النفسي بالمستشفى وتم توثيقها في الفترة ما بين 2008 و 2016.
وتشير نتائج الفحص الأولي للوثائق، إلى أن التجارب أجريت على أشخاص تعاطوا العقاقير تحت أرقام، بدون أسماء، وكانت الأدوية في مظاريف بيضاء بدون أسماء أيضا وتحمل رقم "جي إل بي جي 0634-سي إل-203".
وأيضا أكدت الوثائق أن الغرض الأساسي من الدراسة هو تقييم فعالية الدواء من خلال نسبة المرضى الذين حققوا استجابة وفقا لمعايير الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم.
وبحسب الوثائق، " كان من بين المرضى التجريبيين أطفال، بما في ذلك الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وتم إعطاء الدواء للأطفال دون سن 11 عامًا".
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على صناديق في الموقع، تحتوي على العديد من المظاريف الجاهزة لشركات الخدمات اللوجستية وحاويات للمواد الحيوية مع عناوين المستلمين في المختبرات في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.