بجع ألتاي يستثمر "غليان المياه" أسفل بحيرة "سفيتلو"

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يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.