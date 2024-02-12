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بجع ألتاي يستثمر "غليان المياه" أسفل بحيرة "سفيتلو"
بجع ألتاي يستثمر "غليان المياه" أسفل بحيرة "سفيتلو"
يطير البجع إلى بحيرة "سفيتلو" (إقليم ألتاي شرقي روسيا)، والتي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بجع ألتاي يستثمر "غليان المياه" أسفل بحيرة "سفيتلو"

09:31 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 14:15 GMT 12.02.2024)
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يطير البجع إلى بحيرة "سفيتلو" (إقليم ألتاي شرقي روسيا)، والتي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة &quot;سفيتلو&quot; بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة "سفيتلو" بالقرب من بلدة سيميليتكا في إقليم ألتاي شرقي روسيا، إذ يطير البجع إلى هذه البحيرة، التي لا تتجمد حتى في الصقيع الشديد، وذلك بفضل الينابيع الحارة المتدفقة من أسفل البحيرة.

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