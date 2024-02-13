https://sputnikarabic.ae/20240213/إعلام-مقتل-مهندسين-غربيين-في-مصنع-مسيرات-أوكراني-بضربة-روسية--1086022869.html
إعلام: مقتل مهندسين غربيين في مصنع مسيرات أوكراني بضربة روسية
إعلام: مقتل مهندسين غربيين في مصنع مسيرات أوكراني بضربة روسية
أفادت وسائل إعلام روسية، بمقتل مهندسين غربيين في مصنع طائرات من دون طيار أوكراني بضربة روسية في مقاطعة نيكولاييف. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T07:39+0000
2024-02-13T07:39+0000
2024-02-13T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لصحيفة "روسكويه آروجيه"، فإنه "نتيجة لغارة واسعة النطاق بمسيرات روسية على مصنع عسكري تابع لقوات كييف في نيكولاييف، قُتل متخصصون غربيون شاركوا في تنظيم وتركيب طائرات من دون طيار".وأفادت الصحيفة بوقوع الهجوم على مصنع إكفاتور، الذي أعيد استخدامه لإنتاج المسيرات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
https://sputnikarabic.ae/20240213/راجمة-روسية-تضرب-وحدات-أوكرانية-أثناء-تناوبها-فيديو-1086022235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
إعلام: مقتل مهندسين غربيين في مصنع مسيرات أوكراني بضربة روسية
أفادت وسائل إعلام روسية، بمقتل مهندسين غربيين في مصنع طائرات من دون طيار أوكراني بضربة روسية في مقاطعة نيكولاييف.
ووفقا لصحيفة "روسكويه آروجيه"، فإنه "نتيجة لغارة واسعة النطاق بمسيرات روسية على مصنع عسكري تابع لقوات كييف في نيكولاييف، قُتل متخصصون غربيون شاركوا في تنظيم وتركيب طائرات من دون طيار".
وأفادت الصحيفة
بوقوع الهجوم على مصنع إكفاتور، الذي أعيد استخدامه لإنتاج المسيرات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للصحيفة، فإنه في ليلة 8 فبراير/ شباط الجاري، أبلغ مترو الأنفاق الروسي في نيكولاييف عن ثلاثة انفجارات. حدث الأول في ورشة العمل حيث يتم تجميع المسيرات. والثاني في سكن للعمال والمهندسين الأجانب الذين ساعدوا في تجميع المسيرات. أما الهجوم الثالث، وهو الأقوى، فقد تم تسجيله في الجزء الأوسط من المصنع، حيث كانت سيارات الجيب تحمل لوحات عسكرية ومعدات عسكرية متوقفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.