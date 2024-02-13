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https://sputnikarabic.ae/20240213/استطلاع-معظم-الألمان-لا-يؤمنون-بنجاح-أوكرانيا-في-ساحة-المعركة-1086044441.html
استطلاع: معظم الألمان لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة
استطلاع: معظم الألمان لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة
أفادت نتائج استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في ألمانيا، أن غالبية المواطنين الألمان، على الرغم من دعم الغرب لأوكرانيا، إلا أنهم لا يؤمنون بنجاح... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T18:57+0000
2024-02-13T18:57+0000
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الشركة، في بيان صحفي على موقعها، قائلة: "عندما سُئل الألمان عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على مقاومة روسيا بنجاح بدعم من الغرب، كانت النتائج أن الألمان يشككون، إذ أن 39% يؤكدون وجود فرصة للمقاومة، بينما 48% يشككون بقدرة أوكرانيا على المقاومة على المدى الطويل".وأضافت الشركة: "7 % فقط يعتبرون الولايات المتحدة موثوقة في هذا الصدد، بينما يحافظ 15.4% على مستوى عال من الثقة، بينما الأغلبية الساحقة 59.1 % تتوقع أنه في ظل رئاسة ترامب، ستخفض الولايات المتحدة بشكل كبير مشاركتها في شؤون أوكرانيا".يشار إلى أن تأييد الناتو بين الألمان انخفض من 65%، في عام 2022، إلى 52 % منذ بداية الصراع في أوكرانيا.ووفقا للحكومة الألمانية، فقد زودت ألمانيا أوكرانيا، بأسلحة بقيمة 5.4 مليار يورو، العام الماضي، وتعتزم مضاعفة التزاماتها.القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن تحول بلاده إلى "الوضعية دفاعية"
https://sputnikarabic.ae/20240213/القائد-العام-الجديد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-تحول-بلاده-إلى-الوضعية-دفاعية-1086042833.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

استطلاع: معظم الألمان لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة

18:57 GMT 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أفادت نتائج استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في ألمانيا، أن غالبية المواطنين الألمان، على الرغم من دعم الغرب لأوكرانيا، إلا أنهم لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا عسكريا.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي على موقعها، قائلة: "عندما سُئل الألمان عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على مقاومة روسيا بنجاح بدعم من الغرب، كانت النتائج أن الألمان يشككون، إذ أن 39% يؤكدون وجود فرصة للمقاومة، بينما 48% يشككون بقدرة أوكرانيا على المقاومة على المدى الطويل".

وقالت الشركة، في الوقت ذاته، إن "غالبية المستطلعين أعربوا عن شكوكهم في أن الناتو والغرب يواصلان سياسة ردع روسيا في ظل رئاسة دونالد ترامب، الذي يمكن أن يعاد انتخابه لولاية جديدة".

وأضافت الشركة: "7 % فقط يعتبرون الولايات المتحدة موثوقة في هذا الصدد، بينما يحافظ 15.4% على مستوى عال من الثقة، بينما الأغلبية الساحقة 59.1 % تتوقع أنه في ظل رئاسة ترامب، ستخفض الولايات المتحدة بشكل كبير مشاركتها في شؤون أوكرانيا".
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن تحول بلاده إلى "الوضعية دفاعية"
18:06 GMT
يشار إلى أن تأييد الناتو بين الألمان انخفض من 65%، في عام 2022، إلى 52 % منذ بداية الصراع في أوكرانيا.
ووفقا للحكومة الألمانية، فقد زودت ألمانيا أوكرانيا، بأسلحة بقيمة 5.4 مليار يورو، العام الماضي، وتعتزم مضاعفة التزاماتها.
القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن تحول بلاده إلى "الوضعية دفاعية"
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