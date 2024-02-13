https://sputnikarabic.ae/20240213/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-تخريب-في-منشأة-للطاقة-في-لينينغراد-فيديو-1086026511.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب داخل منشأة للطاقة في لينينغراد... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب داخل منشأة للطاقة في لينينغراد... فيديو
أوقف موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تخريبية في منشأة مجمع للوقود والطاقة في مقاطعة لينينغراد، حسب مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:57+0000
2024-02-13T09:57+0000
2024-02-13T10:08+0000
روسيا
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وقال المركز: "تم إحباط ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي خططت له المخابرات الأوكرانية في إحدى منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة على أراضي مقاطعة لينينغراد".وأضاف المركز: "ونتيجة لمعالجة الإشارة الواردة حول ظهور شخص مشبوه فيه في منطقة منشأة مجمع للوقود والطاقة والإجراءات المنسقة في الوقت المناسب، تم التعرف على المجرم واعتقاله. وتبين أنه مواطن أجنبي أوكراني الجنسية. وتمت مصادرة وتفكيك خمس عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، حاول زرعها عند تقاطع خط أنابيب، وتم إبطال مفعولها".واعترف الرجل بأنه جاء إلى روسيا بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، في مقطع فيديو الاستجواب، نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وأضاف: "كانت المهمة هي إتلاف خط الأنابيب عن طريق تفجير أنبوب. أرسلوا لي الإحداثيات والمكان الذي يمكنني الحصول فيه على أجهزة التفجير عبر تلغرام". ووفقا له، ألقى الكيس على حبل فوق السياج، وباستخدام صنارة صيد، أدخله في الأنبوب.وفتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سانت بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد قضية جنائية بموجب المادتين 281 (التخريب) و222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي الروسي.اكتشاف مخبأ للأسلحة والوثائق السرية في ماريوبول... فيديو
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب داخل منشأة للطاقة في لينينغراد... فيديو
09:57 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 13.02.2024)
أوقف موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تخريبية في منشأة مجمع للوقود والطاقة في مقاطعة لينينغراد، حسب مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وقال المركز: "تم إحباط ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي خططت له المخابرات الأوكرانية في إحدى منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة على أراضي مقاطعة لينينغراد".
وأضاف المركز: "ونتيجة لمعالجة الإشارة الواردة حول ظهور شخص مشبوه فيه في منطقة منشأة مجمع للوقود والطاقة والإجراءات المنسقة في الوقت المناسب، تم التعرف على المجرم واعتقاله. وتبين أنه مواطن أجنبي أوكراني الجنسية. وتمت مصادرة وتفكيك خمس عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، حاول زرعها عند تقاطع خط أنابيب، وتم إبطال مفعولها".
واعترف الرجل بأنه جاء إلى روسيا بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، في مقطع فيديو الاستجواب، نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأضاف: "كانت المهمة هي إتلاف خط الأنابيب عن طريق تفجير أنبوب. أرسلوا لي الإحداثيات والمكان الذي يمكنني الحصول فيه على أجهزة التفجير عبر تلغرام". ووفقا له، ألقى الكيس على حبل فوق السياج، وباستخدام صنارة صيد، أدخله في الأنبوب.
وفتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سانت بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد قضية جنائية بموجب المادتين 281 (التخريب) و222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي الروسي.