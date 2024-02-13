https://sputnikarabic.ae/20240213/البرلمان-الأوروبي-يقترح-على-دول-الاتحاد-إنشاء-برنامج-للأسلحة-النووية-1086042385.html

البرلمان الأوروبي يقترح على دول الاتحاد إنشاء برنامج للأسلحة النووية

البرلمان الأوروبي يقترح على دول الاتحاد إنشاء برنامج للأسلحة النووية

صرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي والمرشحة لانتخابات الاتحاد الأوروبي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم، كاترينا بارلي، اليوم الثلاثاء، في مقابلة... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T17:56+0000

2024-02-13T17:56+0000

2024-02-13T17:56+0000

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت بارلي، ردا على سؤال فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رؤوس حربية ذرية: "في الطريق إلى الجيش الأوروبي، قد يصبح هذا أيضا موضوعا للمناقشة".وأضافت بارلي، في مقابلة مع صحيفة "تاغزشبيغل"، أنها تعتقد بأنه "لا يزال في مصلحة الأمريكيين إلى حد كبير توافر هذه الرؤوس النووية لدى الأوروبيين. ولكن بناء على تصريحات دونالد ترامب الأخيرة، فإنه من غير الممكن الاعتماد على ذلك". وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "لن يمنع روسيا من مهاجمة دول الناتو، في حال تخلف الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحلف".وفي مقابلة حديثة مع تاكر كارلسون، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، أن موسكو لن تهاجم دول الحلف، ولا سيما بولندا ولاتفيا أو دول البلطيق الأخرى، وفي المجتمع الغربي يخيف السياسيون مواطنيهم على الدوام بالتهديدات الروسية، ما يصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.وصرح الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، أنه "ربما تعيد الولايات المتحدة النظر عاجلًا أم آجلًا في وجودها العسكري الواسع النطاق في الدول الأوروبية، ويتعين علينا أن نستعد لذلك، لأنه سوف يشكل ثورة جيواستراتيجية".وقال كواسنيفسكي في مقابلة مع إذاعة "ZET": "اليوم ترامب، وغدًا ربما شخص آخر، لكن الأمريكيين قد يعيدون النظر بعد فترة في وجودهم القوي في حلف الناتو".وأضاف: "يجب أن تكون أوروبا مستعدة لتكون قادرة على التأقلم من دون المظلة الأمريكية"، ووفقا له، فإن تقليص المشاركة الأمريكية في الناتو أو الخروج من الحلف سيكون بمثابة ثورة جيواستراتيجية مماثلة لانهيار الاتحاد السوفيتي.ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف

https://sputnikarabic.ae/20240213/سياسي-فرنسي-سلطات-بلادنا-تخيف-المواطنين-من-روسيا-من-أجل-تشديد-الرقابة-1086041122.html

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