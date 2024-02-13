https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-مشاة-عسكرية-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1086020882.html
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
قضت القوات الروسية على مجموعة أوكرانية من المشاة ومشغلي الطائرات المسيرة كانت موجودة في مبنى مهجور في قرية مهجورة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T05:19+0000
2024-02-13T05:19+0000
2024-02-13T05:19+0000
رصد عسكري
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وراقب مراسل "سبوتنيك" عمل الجنود الروس في الخطوط الأمامية في اتجاه خيرسون.وقال ضابط من مجموعة "دنيبر" الروسية: "أعطتنا وحدة الطائرات المسيرة إحداثيات حيث كان هناك تجمع للمسلحين، فضلاً عن المعدات. واستخدمت وحدة الكتيبة مدفع هاون متنقلا ضد العدو. وبحسب التقارير، تم تدمير الهدف".وطاقم الهاون، هو وحدة متنقلة، تتحرك على طول الخط الأمامي في سيارة الدفع الرباعي. فبعد أن يتلقى الطاقم إحداثيات الهدف من وحدات الاستطلاع، يقوم بنشر الهاون في أقرب موضع يسمح له بالعمل حسب الإحداثيات المرسلة.أطلق المقاتلون عدة طلقات بسرعة ثم غادروا الموقع، ثم انتقلوا إلى موقع آخر، حيث لا يبقى الطاقم في مكان واحد أكثر من ثلاث دقائق، وبفضل ذلك يتجنب الرد الناري من مدفعية العدو.
https://sputnikarabic.ae/20240212/خبير-بريطاني-القوات-الروسية-تكثف-عملياتها-على-طول-خط-المواجهة-1086016999.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
قضت القوات الروسية على مجموعة أوكرانية من المشاة ومشغلي الطائرات المسيرة كانت موجودة في مبنى مهجور في قرية مهجورة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وراقب مراسل "سبوتنيك" عمل الجنود الروس في الخطوط الأمامية في اتجاه خيرسون.
وقال ضابط من مجموعة "دنيبر" الروسية: "أعطتنا وحدة الطائرات المسيرة إحداثيات حيث كان هناك تجمع للمسلحين، فضلاً عن المعدات. واستخدمت وحدة الكتيبة مدفع هاون متنقلا ضد العدو. وبحسب التقارير، تم تدمير الهدف".
وطاقم الهاون، هو وحدة متنقلة، تتحرك على طول الخط الأمامي في سيارة الدفع الرباعي. فبعد أن يتلقى الطاقم إحداثيات الهدف من وحدات الاستطلاع، يقوم بنشر الهاون في أقرب موضع يسمح له بالعمل حسب الإحداثيات المرسلة.
أطلق المقاتلون عدة طلقات بسرعة ثم غادروا الموقع، ثم انتقلوا إلى موقع آخر، حيث لا يبقى الطاقم في مكان واحد أكثر من ثلاث دقائق، وبفضل ذلك يتجنب الرد الناري من مدفعية العدو.