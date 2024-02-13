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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240213/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-المواجهة-في-اتجاه-كراسني-ليمان--عاجل-1086029534.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة على محور كراسني ليمان. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T11:31+0000
2024-02-13T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الدفاع في البيان: "حسنت مجموعة "المركز" للقوات الروسية تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت هجومين من قبل وحدات تابعة للواءين الميكانيكيين 60 و63 للقوات المسلحة الأوكرانية، في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 310 جنود ودبابتين وثماني مركبات مدرعة و27 عربة وراجمة صواريخ "غراد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان

11:31 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 13.02.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة على محور كراسني ليمان.
وأوضحت الدفاع في البيان: "حسنت مجموعة "المركز" للقوات الروسية تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت هجومين من قبل وحدات تابعة للواءين الميكانيكيين 60 و63 للقوات المسلحة الأوكرانية، في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 310 جنود ودبابتين وثماني مركبات مدرعة و27 عربة وراجمة صواريخ "غراد".
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:02 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
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