https://sputnikarabic.ae/20240213/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-المواجهة-في-اتجاه-كراسني-ليمان--عاجل-1086029534.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة على محور كراسني ليمان. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T11:31+0000
2024-02-13T11:31+0000
2024-02-13T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في البيان: "حسنت مجموعة "المركز" للقوات الروسية تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت هجومين من قبل وحدات تابعة للواءين الميكانيكيين 60 و63 للقوات المسلحة الأوكرانية، في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 310 جنود ودبابتين وثماني مركبات مدرعة و27 عربة وراجمة صواريخ "غراد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
https://sputnikarabic.ae/20240213/بلمح-البصر-ستريلا-10-الروسية-تصطاد-هدفا-جويا-معاديا-في-دونيتسك-فيديو-1086025130.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان
11:31 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 13.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة على محور كراسني ليمان.
وأوضحت الدفاع في البيان: "حسنت مجموعة "المركز" للقوات الروسية تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان، وأحبطت هجومين من قبل وحدات تابعة للواءين الميكانيكيين 60 و63 للقوات المسلحة الأوكرانية، في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 310 جنود ودبابتين وثماني مركبات مدرعة و27 عربة وراجمة صواريخ "غراد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،
على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.