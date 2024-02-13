https://sputnikarabic.ae/20240213/الكرملين-يأمل-أن-يزور-محمود-عباس-روسيا-في-وقت-مناسب-للجانبين-1086031828.html

الكرملين يأمل أن يزور محمود عباس روسيا في وقت مناسب للجانبين

الكرملين يأمل أن يزور محمود عباس روسيا في وقت مناسب للجانبين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنك"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لديه دعوة قائمة لزيارة روسيا، ويأمل الكرملين أن... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T12:58+0000

2024-02-13T12:58+0000

2024-02-13T12:58+0000

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وقال بيسكوف: "عباس لديه دعوة قائمة، ونأمل أن تتم الزيارة في وقت مناسب للجانبين".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء 11 اكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين إن "الزيارة قيد الإعداد. وسنبلغكم أيضا بالموعد في التوقيت المناسب. ذلك الوقت لم يحن بعد".وكان بيسكوف قد صرح أيضا بأن روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين، لأنه من المهم الحفاظ على نهج متوازن من أجل المشاركة في عملية التسوية.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.لافروف: روسيا لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار في غزة بضوء موقف إسرائيل المتشدد

https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يعلن-استهداف-مبنى-للشرطة-الإسرائيلية-وتحقيق-إصابة-مباشرة-1086027056.html

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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى