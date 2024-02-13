https://sputnikarabic.ae/20240213/المختصون-الروس-يستحوذون-على-طائرات-مسيرة-أوكرانية-نادرة-بملحقات-جديدة-1086023210.html
المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة
المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة
صرح متخصص من وحدة مكافحة الطائرات المسيرة بأن أنواعًا نادرة من الطائرات المسيرة وملحقات جديدة للطائرات المسيرة تابعة للمسلحين الأوكرانيين وقعت في أيدي الجيش... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T07:36+0000
2024-02-13T07:36+0000
2024-02-13T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_2d27950ff40b11b090f7ab8c7e1245eb.jpg
وتم تسليم عينات من الطائرات المسيرة ذات الملحقات الجديدة إلى المتخصصين من جنود فوج الحرس الميكانيكي 1430 في اتجاه زابوروجيه.وقال المختص لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا عدة عينات من الطائرات المسيرة المعادية. يمكن تسمية بعضها بنماذج نادرة، وهي ما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية... لدينا أيضًا جهاز لإسقاط القذائف، وهو مزود بأربع فتحات. يمكن لمثل هذه الطائرات المسيرة أن تحمل أربع قذائف دفعة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام. في الوقت الحالي، نقوم بدراسة الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة للعدو من أجل مواجهتها بشكل أكثر فعالية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/راجمة-روسية-تضرب-وحدات-أوكرانية-أثناء-تناوبها-فيديو-1086022235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة
صرح متخصص من وحدة مكافحة الطائرات المسيرة بأن أنواعًا نادرة من الطائرات المسيرة وملحقات جديدة للطائرات المسيرة تابعة للمسلحين الأوكرانيين وقعت في أيدي الجيش الروسي في اتجاه زابوروجيه.
وتم تسليم عينات من الطائرات المسيرة ذات الملحقات الجديدة إلى المتخصصين من جنود فوج الحرس الميكانيكي 1430 في اتجاه زابوروجيه.
وقال المختص لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا عدة عينات من الطائرات المسيرة المعادية. يمكن تسمية بعضها بنماذج نادرة، وهي ما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية... لدينا أيضًا جهاز لإسقاط القذائف، وهو مزود بأربع فتحات. يمكن لمثل هذه الطائرات المسيرة أن تحمل أربع قذائف دفعة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام. في الوقت الحالي، نقوم بدراسة الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة للعدو من أجل مواجهتها بشكل أكثر فعالية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.