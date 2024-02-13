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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240213/المختصون-الروس-يستحوذون-على-طائرات-مسيرة-أوكرانية-نادرة-بملحقات-جديدة-1086023210.html
المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة
المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة
صرح متخصص من وحدة مكافحة الطائرات المسيرة بأن أنواعًا نادرة من الطائرات المسيرة وملحقات جديدة للطائرات المسيرة تابعة للمسلحين الأوكرانيين وقعت في أيدي الجيش... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T07:36+0000
2024-02-13T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تسليم عينات من الطائرات المسيرة ذات الملحقات الجديدة إلى المتخصصين من جنود فوج الحرس الميكانيكي 1430 في اتجاه زابوروجيه.وقال المختص لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا عدة عينات من الطائرات المسيرة المعادية. يمكن تسمية بعضها بنماذج نادرة، وهي ما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية... لدينا أيضًا جهاز لإسقاط القذائف، وهو مزود بأربع فتحات. يمكن لمثل هذه الطائرات المسيرة أن تحمل أربع قذائف دفعة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام. في الوقت الحالي، نقوم بدراسة الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة للعدو من أجل مواجهتها بشكل أكثر فعالية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/راجمة-روسية-تضرب-وحدات-أوكرانية-أثناء-تناوبها-فيديو-1086022235.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المختصون الروس يستحوذون على طائرات مسيرة أوكرانية نادرة بملحقات جديدة

07:36 GMT 13.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح متخصص من وحدة مكافحة الطائرات المسيرة بأن أنواعًا نادرة من الطائرات المسيرة وملحقات جديدة للطائرات المسيرة تابعة للمسلحين الأوكرانيين وقعت في أيدي الجيش الروسي في اتجاه زابوروجيه.
وتم تسليم عينات من الطائرات المسيرة ذات الملحقات الجديدة إلى المتخصصين من جنود فوج الحرس الميكانيكي 1430 في اتجاه زابوروجيه.
وقال المختص لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا عدة عينات من الطائرات المسيرة المعادية. يمكن تسمية بعضها بنماذج نادرة، وهي ما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية... لدينا أيضًا جهاز لإسقاط القذائف، وهو مزود بأربع فتحات. يمكن لمثل هذه الطائرات المسيرة أن تحمل أربع قذائف دفعة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام. في الوقت الحالي، نقوم بدراسة الخصائص التكتيكية والفنية للطائرات المسيرة للعدو من أجل مواجهتها بشكل أكثر فعالية".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة روسية تضرب وحدات أوكرانية أثناء تناوبها... فيديو
07:13 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
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