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المشتري كان كوكبا مسطحا... دراسة تعيد إحياء نظرية "الأرض المسطحة"... صور وفيديو
المشتري كان كوكبا مسطحا... دراسة تعيد إحياء نظرية "الأرض المسطحة"... صور وفيديو
توصّل عالما الفيزياء الفلكية، آدم فينتون ودميتريس ستاماتيلوس، من جامعة سنترال لانكشاير، إلى اكتشاف يسلط الضوء على عدد لا يحصى من الطرق المختلفة لنمو الكوكب في... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T14:13+0000
2024-02-13T14:31+0000
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تُظهر عمليات المحاكاة الجديدة أن الكواكب الكبيرة التي تتشكل بعيدًا جدًا عن نجومها المضيفة، لا تبدأ حياتها ككرة، بل كقرص مسطح مثل فطيرة رقيقة وهو شكل يسمى الشكل الكروي المفلطح. وأثناء دورانها، تقوم هذه الكواكب الأولية بسحب المواد تدريجيًا، وتستقر في النهاية بالشكل الدائري الأكثر شيوعًا لكوكب المشتري.عندما يولد النجم، فإنه يتشكل من كتلة في سحابة ضخمة وكثيفة من الغاز والغبار في الفضاء؛ إذ تنهار تلك الكتلة تحت الجاذبية وتبدأ في الدوران، وتشكل المواد المحيطة به قرصًا يلتف داخل النجم الصغير، ويغذي نموه، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.أما بالنسبة للعمالقة الغازية الأكبر، يعتقد العلماء أن شيئًا يسمى عدم استقرار القرص قد يحدث، ويحدث هذا عندما ينكسر القرص الذي يبرد بسرعة حول النجم إلى قطع تتكثف تحت الجاذبية وتتشكل على شكل كواكب.وأضاف فينتون: "لقد كان مشروعًا حسابيًا متطلبًا للغاية ويتطلب نصف مليون ساعة من ساعات وحدة المعالجة المركزية في منشأة "دي آر آ سي" (الأبحاث الموزعة باستخدام الحوسبة المتقدمة) في المملكة المتحدة"، "لكن النتائج كانت مذهلة وتستحق الجهد!"
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

المشتري كان كوكبا مسطحا... دراسة تعيد إحياء نظرية "الأرض المسطحة"... صور وفيديو

14:13 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 14:31 GMT 13.02.2024)
© Photo / pixabay/كوكب المشتري مع مجموعة كواكب
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Photo / pixabay/
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توصّل عالما الفيزياء الفلكية، آدم فينتون ودميتريس ستاماتيلوس، من جامعة سنترال لانكشاير، إلى اكتشاف يسلط الضوء على عدد لا يحصى من الطرق المختلفة لنمو الكوكب في القرص المضطرب من الغبار والغاز الذي يدور حول نجم صغير.
تُظهر عمليات المحاكاة الجديدة أن الكواكب الكبيرة التي تتشكل بعيدًا جدًا عن نجومها المضيفة، لا تبدأ حياتها ككرة، بل كقرص مسطح مثل فطيرة رقيقة وهو شكل يسمى الشكل الكروي المفلطح. وأثناء دورانها، تقوم هذه الكواكب الأولية بسحب المواد تدريجيًا، وتستقر في النهاية بالشكل الدائري الأكثر شيوعًا لكوكب المشتري.

يقول ستاماتيلوس: "لقد كنا ندرس تكوين الكواكب لفترة طويلة، ولكن لم نفكر أبدًا من قبل في التحقق من شكل الكواكب أثناء تشكلها في عمليات المحاكاة، إذ افترضنا دائمًا أنها كروية".

عندما يولد النجم، فإنه يتشكل من كتلة في سحابة ضخمة وكثيفة من الغاز والغبار في الفضاء؛ إذ تنهار تلك الكتلة تحت الجاذبية وتبدأ في الدوران، وتشكل المواد المحيطة به قرصًا يلتف داخل النجم الصغير، ويغذي نموه، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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ولكن كيف تتجمع المواد الموجودة في القرص معًا؟ بالنسبة للكواكب الأرضية الأصغر مثل الأرض والزهرة والمريخ وعطارد، يعتقد العلماء أنها مبنية تدريجيًا من تراكم قطع الصخور التي تلتصق ببعضها بعضا وتتراكم حتى ينتهي بها الأمر إلى كوكب.

أما بالنسبة للعمالقة الغازية الأكبر، يعتقد العلماء أن شيئًا يسمى عدم استقرار القرص قد يحدث، ويحدث هذا عندما ينكسر القرص الذي يبرد بسرعة حول النجم إلى قطع تتكثف تحت الجاذبية وتتشكل على شكل كواكب.
وأضاف فينتون: "لقد كان مشروعًا حسابيًا متطلبًا للغاية ويتطلب نصف مليون ساعة من ساعات وحدة المعالجة المركزية في منشأة "دي آر آ سي" (الأبحاث الموزعة باستخدام الحوسبة المتقدمة) في المملكة المتحدة"، "لكن النتائج كانت مذهلة وتستحق الجهد!"
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