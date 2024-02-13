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https://sputnikarabic.ae/20240213/برلماني-مصري-مصر-لن-تسمح-بالمساس-بأمنها-القومي-وسيتم-اتخاذ-كل-ما-يلزم-لحماية-حدودها-1086021753.html
برلماني مصري: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية حدودها
برلماني مصري: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية حدودها
وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، المساس بالأمن القومي المصري بـ"الخط الأحمر الذي لا يمكن التفريط فيه"، مؤكدا أن "مصر... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T06:49+0000
2024-02-13T06:49+0000
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وقال العوضي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إنه "سيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية الحدود المصرية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار فيما وصفه "بالمجازر الوحشية في قطاع غزة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".وأضاف أن "مصر على استعداد تام للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام، كما ستواصل مصر جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".وتابع العوضي: "الدولة المصرية، أعلنت مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأي محاولات عسكرية أو التلويح بشأن اعتزام قوات الاحتلال شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح".وأكد أن "تلك الخطوة التي تسعي إليها إسرائيل هي محاولة غاشمة واستمرار لتنفيذ مخططها المكشوف للعالم أجمع لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً".وشدد العوضي على أن "سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر وموضوع تهجير الفلسطينيين مخطط مرفوض من كل المصريين والفلسطينيين، لأن ذلك يؤدى لتصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بذلك، فسياسة مصر واضحة وثابتة والحديث في الغرف المغلقة لا يختلف عن الحديث أمام وسائل الإعلام".وأكد مصدر مصري رسمي، أمس الاثنين، متابعة بلاده عن كثب للموقف في رفح، واستعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات، في ظل تحذير القاهرة المتكرر من قيام إسرائيل بعملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة.وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن "مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات"، مضيفا أن "مصر تعرب عن قلقها من الغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن".يأتي هذا بعد أن أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تسطير بشكل كامل على أراضيها، معتبرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ،بشأن تحملها مسؤولية جزئية عن هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، غير مقبولة و"تحريضية"، وتنم عن "نهم للقتل والتدمير".وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".واعتبرت الخارجية المصرية أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".وكان سموتريتش دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عدم إيفاد وفد إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمواصلة المباحثات بخصوص صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، محملا مصر جانبا من المسؤولية عن الهجوم الذي شنته الحركة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240212/مصر-نتابع-الموقف-في-رفح-عن-كثب-وعلى-استعداد-للتعامل-مع-كافة-السيناريوهات-1086018712.html
https://sputnikarabic.ae/20240212/وزير-الخارجية-الإيراني-على-إسرائيل-أن-تنتظر-عواقب-وخيمة-في-حال-هجومها-على-رفح-1086017570.html
https://sputnikarabic.ae/20240212/المحكمة-الجنائية-الدولية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-رفح-1086017753.html
https://sputnikarabic.ae/20240212/عباس-يحذر-من-المخاطر-الجسيمة-لشن-إسرائيل-هجوم-عسكري-على-مدينة-رفح-1085991063.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني مصري: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية حدودها

06:49 GMT 13.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbairفلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، المساس بالأمن القومي المصري بـ"الخط الأحمر الذي لا يمكن التفريط فيه"، مؤكدا أن "مصر لن تسمح أبدا بالمساس به".
وقال العوضي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إنه "سيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية الحدود المصرية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار فيما وصفه "بالمجازر الوحشية في قطاع غزة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وأضاف أن "مصر على استعداد تام للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام، كما ستواصل مصر جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".
الفلسطينيون النازحون بسبب القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة يلعبون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
مصر: نتابع الموقف في رفح عن كثب وعلى استعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات
أمس, 21:34 GMT
وتابع العوضي: "الدولة المصرية، أعلنت مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأي محاولات عسكرية أو التلويح بشأن اعتزام قوات الاحتلال شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح".
وأكد أن "تلك الخطوة التي تسعي إليها إسرائيل هي محاولة غاشمة واستمرار لتنفيذ مخططها المكشوف للعالم أجمع لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً".
وشدد العوضي على أن "سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر وموضوع تهجير الفلسطينيين مخطط مرفوض من كل المصريين والفلسطينيين، لأن ذلك يؤدى لتصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بذلك، فسياسة مصر واضحة وثابتة والحديث في الغرف المغلقة لا يختلف عن الحديث أمام وسائل الإعلام".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل أن تنتظر "عواقب وخيمة" في حال هجومها على رفح
أمس, 20:21 GMT
وأكد مصدر مصري رسمي، أمس الاثنين، متابعة بلاده عن كثب للموقف في رفح، واستعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات، في ظل تحذير القاهرة المتكرر من قيام إسرائيل بعملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن "مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات"، مضيفا أن "مصر تعرب عن قلقها من الغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن".
يأتي هذا بعد أن أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تسطير بشكل كامل على أراضيها، معتبرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ،بشأن تحملها مسؤولية جزئية عن هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، غير مقبولة و"تحريضية"، وتنم عن "نهم للقتل والتدمير".
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".
الهدنة في قطاع غزة - القوات الإسرائيلية تسير بالقرب من المباني المدمرة على طول طريق صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب في منطقة الزيتون على مشارف مدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
أمس, 20:32 GMT
واعتبرت الخارجية المصرية أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".
وكان سموتريتش دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عدم إيفاد وفد إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمواصلة المباحثات بخصوص صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، محملا مصر جانبا من المسؤولية عن الهجوم الذي شنته الحركة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
عباس يحذر من المخاطر الجسيمة لشن إسرائيل هجوم عسكري على مدينة رفح
أمس, 11:51 GMT
حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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