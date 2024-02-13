https://sputnikarabic.ae/20240213/روسيا-تحتل-المركز-الأول-في-الاستثمارات-الأجنبية-بإيران-1086020386.html

روسيا تحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية بإيران

روسيا تحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية بإيران

صرح السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا احتلت المركز الأول في الاستثمار الأجنبي في إيران عام 2023، وهذا يظهر المستوى الحقيقي... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T04:00+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال ديدوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي": "شركات الطاقة الروسية تعمل بنجاح في السوق الإيرانية، واحتلت روسيا المركز الأول في الاستثمار الأجنبي في إيران العام الماضي".وأضاف أن "هذا مجرد مثال على المستوى الحقيقي لعلاقاتنا".وفيما يتعلق باتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، قال ديدوف "إنها حقًا وثيقة أساسية وهامة وقد تحدد التفاعل الروسي الإيراني للسنوات، وربما العقود المقبلة. نحن نتحدث عن اتفاق ثنائي جديد، وشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين".وأضاف أن "العمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على هذه الوثيقة"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد مواعيد محددة، فإن موسكو تتوقع توقيع الاتفاق "في المستقبل المنظور".وكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد صرح في 2022 بأن طهران وموسكو ستوقعان قريبًا اتفاق تعاون شامل.وقال جلالي، خلال فعالية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي: "سنوقع اتفاقية شاملة طويلة الأجل مع موسكو حول العلاقات، وهذا سيكون في المستقبل القريب".ووقعت روسيا وإيران، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان.

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