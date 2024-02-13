https://sputnikarabic.ae/20240213/زرافتان-تقتحمان-ملعب-غولف-وتوقفان-البطولة-فيديو-1086031440.html
زرافتان تقتحمان ملعب غولف وتوقفان البطولة... فيديو
زرافتان تقتحمان ملعب غولف وتوقفان البطولة... فيديو
اقتحمت زرافتان ملعبا مخصصا للغولف في إحدى البطولات الرياضية في كينيا. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T12:49+0000
2024-02-13T12:49+0000
2024-02-13T12:49+0000
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ودخلت الزرافتان ملعب "باوباب" للغولف بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا، خلال الجولة النهائية لـ"بطولة كينيا السحرية المفتوحة للسيدات" (The Magical Kenya Ladies Open). وغالبا ما يتم رؤية الحيوانات البرية مثل الزرافة وحمار الوحش في تلك المناطق، حيث تتجول هذه الحيوانات بحرية.وافتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قبل رابطة لاعبي الغولف المحترفين. في منتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا التي أصبحت ملاذا للحياة البرية عام 2020.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
زرافتان تقتحمان ملعب غولف وتوقفان البطولة... فيديو
اقتحمت زرافتان ملعبا مخصصا للغولف في إحدى البطولات الرياضية في كينيا.
ودخلت الزرافتان ملعب "باوباب" للغولف بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا، خلال الجولة النهائية لـ"بطولة كينيا السحرية المفتوحة للسيدات" (The Magical Kenya Ladies Open).
وغالبا ما يتم رؤية الحيوانات البرية مثل الزرافة وحمار الوحش في تلك المناطق، حيث تتجول هذه الحيوانات بحرية.
وافتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قبل رابطة لاعبي الغولف المحترفين. في منتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا التي أصبحت ملاذا للحياة البرية عام 2020.