https://sputnikarabic.ae/20240213/زيلينسكي-يعترف-بوجود-مشاكل-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1086046362.html

زيلينسكي يعترف بوجود مشاكل في القوات المسلحة الأوكرانية

زيلينسكي يعترف بوجود مشاكل في القوات المسلحة الأوكرانية

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ووزير الدفاع، رستم أوميروف، زاروا الوحدات... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T20:42+0000

2024-02-13T20:42+0000

2024-02-13T20:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

العالم

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وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر عبر قناته على "تلغرام": "القائد العام للقوات المسلحة سيرسكي، ووزير الدفاع أوميروف، موجودان على الأرض الآن، هناك في الجبهة طوال اليوم، ولقد قاموا بزيارة جميع النقاط الساخنة في الجبهة اليوم، وتم الإبلاغ عن الوضع وحل المشاكل القائمة - شعب التجنيد والإمداد والإدارة".وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسيين من الناتو والأوروبيين، أنهم في الغرب يقولون إن الوضع اليائس للقوات المسلحة الأوكرانية، على خط المواجهة، أسوأ بكثير مما يتم التصريح به، ومن دون مساعدة عسكرية من شركاء القوات المسلحة الأوكرانية، سيكون من الصعب الاحتفاظ حتى بمواقعهم الحالية.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وفي سياق متصل، صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني، من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هو إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.مستشار زيلينسكي يعرب عن قلقه من مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

https://sputnikarabic.ae/20240213/استطلاع-معظم-الألمان-لا-يؤمنون-بنجاح-أوكرانيا-في-ساحة-المعركة-1086044441.html

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زيلينسكي, العالم