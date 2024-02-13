"ستريلا-10".. وحدة صواريخ مضادة للطائرات في "مهمة خاصة"

يستعد الأفراد العسكريون من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، لتولي مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد الأفراد العسكريون من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، لتولي مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، في قمرة قيادة نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، في مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، في قمرة قيادة نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، في مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، قبل الذهاب إلى الخدمة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، قبل الذهاب إلى الخدمة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو، للقوات المحمولة جوًا، في موقع قتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو، للقوات المحمولة جوًا، في موقع قتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد الأفراد العسكريون من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، لتولي مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد الأفراد العسكريون من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، لتولي مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يقوم نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10" التابع لوحدة الصواريخ المضادة للطائرات في وحدة القوات المحمولة جوًا في إيفانوفو، بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يقوم نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10" التابع لوحدة الصواريخ المضادة للطائرات في وحدة القوات المحمولة جوًا في إيفانوفو، بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا يحمل نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا"، في موقع قتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا يحمل نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا"، في موقع قتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، يقوم بإعداد الذخيرة لنظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، قبل الذهاب إلى الخدمة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لتشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوًا، يقوم بإعداد الذخيرة لنظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، قبل الذهاب إلى الخدمة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.