"ستريلا-10".. وحدة صواريخ مضادة للطائرات في "مهمة خاصة"

يقوم نظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10" الروسي، التابع لوحدة الصواريخ المضادة للطائرات في وحدة القوات المحمولة جوًا في إيفانوفو، بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.