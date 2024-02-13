https://sputnikarabic.ae/20240213/سفيرة-الإمارات-في-الأمم-المتحدة-تدافع-عن-علاقة-بلادها-مع-إسرائيل-1086023050.html

سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولة

سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولة

أعربت الإمارات عن شعورها بقلق بالغ من الأحداث في قطاع غزة، مؤكدةً أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب غير مقبولة. 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T08:03+0000

2024-02-13T08:03+0000

2024-02-13T08:53+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حركة حماس

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076808183_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_1f587b37af329bc83cd18c4d65226234.jpg

ودافعت سفيرة الإمارات العربية في الأمم المتحدة لانا نسيبة، خلال مشاركتها في قمة حكومات العالم في دبي، وهو حدث سنوي يجمع بين رجال الأعمال والشخصيات السياسية، عن قرار بلادها الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل على الرغم من المخاوف المتزايدة حول صراعها مع "حماس" في قطاع غزة، حسب قناة "i24NEWS" الإسرائيلية.وقالت: "ما نحتاجه هو وقف إطلاق نار إنساني وحل الدولتين"، مضيفةً أنه "لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين بإقامة دولة وهو أمر يحظى بإجماع عربي".وتابعت أنه "يجب أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه تجاه حل الدولتين حتى يشارك الشركاء الإقليميون في إعادة إعمار غزة".وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت "القناة الـ13" الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240213/برلماني-مصري-مصر-لن-تسمح-بالمساس-بأمنها-القومي-وسيتم-اتخاذ-كل-ما-يلزم-لحماية-حدودها-1086021753.html

https://sputnikarabic.ae/20240212/وزير-الخارجية-الإيراني-على-إسرائيل-أن-تنتظر-عواقب-وخيمة-في-حال-هجومها-على-رفح-1086017570.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس