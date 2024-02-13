https://sputnikarabic.ae/20240213/سياسي-فرنسي-سلطات-بلادنا-تخيف-المواطنين-من-روسيا-من-أجل-تشديد-الرقابة-1086041122.html

سياسي فرنسي: سلطات بلادنا تخيف المواطنين من روسيا من أجل تشديد الرقابة

سياسي فرنسي: سلطات بلادنا تخيف المواطنين من روسيا من أجل تشديد الرقابة

صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، اليوم الثلاثاء، بأنه بعد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بدأت السلطات... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T16:13+0000

2024-02-13T16:13+0000

2024-02-13T16:13+0000

أخبار فرنسا

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048509113_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_1e1e444c267f1badc012b1c15c0e0dfe.jpg

وأوضح فيليبو: "أبلغت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، عن تحديد شبكة من المواقع التي يزعم أنها تروج لروسيا، والتي وصفتها ببوابة القتال".وأصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب صعبا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، إذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينص على "الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية"، في حين تم وصف وكالة "سبوتنيك" و قناة "آر تي" الروسيتين بـ"التهديدات الرئيسية"، في الوثيقة. واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكالة "سبوتنيك" و قناة "آر تي" بـ"التدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا"، لكنهم لم يقدموا أي دليل، ووصف الممثلون الروس الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو لا تتوقع من الغرب فرض عقوبات على الصحفيين والرياضيين وممثلي الثقافة، ووجه رئيس مجلس حقوق الإنسان برئاسة روسيا، فاليري فاديف، نداء إلى ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبيرو، ودعاها إلى اتخاذ تدابير للامتثال للمعايير المتعلقة بحرية الصحافة بسبب مضايقة وسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية.وصرح مؤسس وزعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، بأن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، تسببت في حالة من الهستيريا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "الناتو يسير في حالة هستيرية ويدعو إلى حروب شاملة، وهذا نوع من الانهيار العصبي، الذي لا يمكن السيطرة عليه! عواقب لا تصدق لمقابلة بوتين!".وأوضح فيليبو أنه "وبعد ثلاثة أيام وما يقرب من 200 مليون مشاهدة، لا يزال الغرب يعاني من المحادثة بين الرئيس الروسي، والصحفي الأمريكي".بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكراني

https://sputnikarabic.ae/20240213/البشرية-على-موعد-مع-عقد-خطير-مليء-بالصراعات-1086039669.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , روسيا, العالم