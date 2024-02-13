https://sputnikarabic.ae/20240213/سيناتور-أمريكي-في-تصريحات-عن-إسرائيل-لم-نعهدها-من-قبل-فيديو-1086024858.html
سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب... فيديو
سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب... فيديو
اتهم السيناتور الأمريكي الديمقراطي فان هولين، ، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة، وذلك خلال خطاب له في مجلس الشيوخ الأمريكي. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T08:37+0000
2024-02-13T08:37+0000
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وقال فان هولين، خلال حديثه في مجلس الشيوخ: "الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام، وهذه جريمة حرب، وهذا يجعل من ينظمونها مجرمي حرب".وأضاف السيناتور: "أولا وقبل كل شيء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يطالب الحكومة الإسرائيلية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة، وحتى يحدث ذلك على بايدن قطع أي مساعدة لإسرائيل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة
https://sputnikarabic.ae/20240213/إعلام-قطيعة-بين-بايدن-ونتنياهو-توبيخ-شديد-ورد-سريع-1086024310.html
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العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب... فيديو
08:37 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 08:38 GMT 13.02.2024)
اتهم السيناتور الأمريكي الديمقراطي فان هولين، ، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة، وذلك خلال خطاب له في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال فان هولين، خلال حديثه في مجلس الشيوخ: "الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام، وهذه جريمة حرب، وهذا يجعل من ينظمونها مجرمي حرب".
وأضاف السيناتور: "أولا وقبل كل شيء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يطالب الحكومة الإسرائيلية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة، وحتى يحدث ذلك على بايدن قطع أي مساعدة لإسرائيل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.