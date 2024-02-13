https://sputnikarabic.ae/20240213/علماء-روس-يطورون-ملابس-خاصة-للأطفال-المصابين-بالشلل-الدماغي-صور-1086028925.html
علماء روس يطورون ملابس خاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي... صور
علماء روس يطورون ملابس خاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي... صور
حصلت بدلة خاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي على براءة اختراع صناعية رسمية في روسيا. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T11:30+0000
2024-02-13T11:30+0000
2024-02-13T11:30+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086028608_0:40:1271:755_1920x0_80_0_0_033304729f6800311bf644bd7899487e.jpg
وقال المطور لوكالة "سبوتنيك"، إن المنتج يأخذ في الاعتبار مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي، واضطرابات المهارات الحركية والخصائص النفسية العصبية للأطفال الذين يعانون من هذا المرض.طوّر متخصصون من معهد الفنون في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية ومعهد نوفوسيبيرسك التكنولوجي، الزي الحاصل على براءة اختراع. عند تصميم المنتج، استشار العلماء موظفي مراكز إعادة تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي وأطباء التخصصات الضيقة - أطباء الأعصاب، وجراحي العظام، والأطباء النفسيين، وما إلى ذلك.وأشارت أولغا خارلوفا، كبيرة المطورين ونائبة مدير معهد الفنون، إلى أن "البدلة تأخذ في الاعتبار السمات المورفولوجية لبنية جسم الطفل المصاب بالشلل الدماغي، وتعزز الراحة الجسدية والنفسية، مما يحسن بشكل عام نوعية حياته". وفي الوقت ذاته، أكدت أن المنتج الحاصل على براءة اختراع مخصص للارتداء اليومي، وليس لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.النموذج الأولي مصنوع من ألياف طبيعية صحية. يوجد في منطقة المرفقين والركبتين بطانات مصنوعة من مادة ثينسوليت خاصة تعمل على تخفيف الضغط والاحتكاك.ووفقا للمتخصصين، تم اختيار لون البدلة مع مراعاة توصيات علماء النفس. الألوان الخضراء والبرتقالية لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية للطفل المصاب بالشلل الدماغي.علماء روس يعلنون النصر على "تسوس الأسنان"
https://sputnikarabic.ae/20240209/علماء-روس-يطورون-أدمغة-صغيرة-في-المختبر-بغرض-دراسة-الإدراك-1085920183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086028608_106:0:1166:795_1920x0_80_0_0_9ee49bd4713f49934ba7be0ec967ddf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء روس يطورون ملابس خاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي... صور
حصلت بدلة خاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي على براءة اختراع صناعية رسمية في روسيا.
وقال المطور لوكالة "سبوتنيك"، إن المنتج يأخذ في الاعتبار مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي، واضطرابات المهارات الحركية والخصائص النفسية العصبية للأطفال الذين يعانون من هذا المرض.
طوّر متخصصون من معهد الفنون في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية ومعهد نوفوسيبيرسك التكنولوجي، الزي الحاصل على براءة اختراع. عند تصميم المنتج، استشار العلماء موظفي مراكز إعادة تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي وأطباء التخصصات الضيقة - أطباء الأعصاب، وجراحي العظام، والأطباء النفسيين، وما إلى ذلك.
وأشارت أولغا خارلوفا، كبيرة المطورين ونائبة مدير معهد الفنون، إلى أن "البدلة تأخذ في الاعتبار السمات المورفولوجية لبنية جسم الطفل المصاب بالشلل الدماغي، وتعزز الراحة الجسدية والنفسية، مما يحسن بشكل عام نوعية حياته". وفي الوقت ذاته، أكدت أن المنتج الحاصل على براءة اختراع مخصص للارتداء اليومي، وليس لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.
النموذج الأولي مصنوع من ألياف طبيعية صحية. يوجد في منطقة المرفقين والركبتين بطانات مصنوعة من مادة ثينسوليت خاصة تعمل على تخفيف الضغط والاحتكاك.
ووفقا للمتخصصين، تم اختيار لون البدلة مع مراعاة توصيات علماء النفس. الألوان الخضراء والبرتقالية لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية للطفل المصاب بالشلل الدماغي.