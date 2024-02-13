https://sputnikarabic.ae/20240213/قنبلة-دريل-الانزلاقية-الروسية--1086035994.html
قنبلة "دريل" الانزلاقية الروسية
قنبلة "دريل" الانزلاقية الروسية
قنبلة "دريل" الانزلاقية الروسية
2024-02-13T14:18+0000
2024-02-13T14:18+0000
2024-02-13T14:18+0000
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تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية.
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قنبلة دريل الانزلاقية الروسية ، روسيا
قنبلة دريل الانزلاقية الروسية ، روسيا
قنبلة "دريل" الانزلاقية الروسية
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت روسيا أنها أجرت جميع الاختبارات المطلوبة للقنبلة الانزلاقية "دريل" (أو "المثقب" بالروسية). سيتم إنتاج الدفعة التسلسلية الأولى من هذه الذخيرة في عام 2024 الجاري. تعرّف على خصائص قنبلة "دريل" في هذا الرسم المعلوماتي من إعداد فريق "سبوتنيك".
تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية
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