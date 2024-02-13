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https://sputnikarabic.ae/20240213/كارلسون-حتى-مع-الدعم-الغربي-لا-فرصة-لأوكرانيا-في-الانتصار--1086021179.html
كارلسون: حتى مع الدعم الغربي لا فرصة لأوكرانيا في الانتصار
كارلسون: حتى مع الدعم الغربي لا فرصة لأوكرانيا في الانتصار
يعتقد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة حتى بدعم من الدول الغربية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T05:52+0000
2024-02-13T05:52+0000
العالم
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وقال كارلسون في مقابلة مع السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس: "أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الحرب ضد روسيا. الجيش الأوكراني، حتى مع الدعم الغربي بمئات المليارات من الدولارات، لن يكون قادرا على إخراج الجيش الروسي من مناطق شرق أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، أشار كارلسون إلى أن الدعم المستمر لكييف من الدول الغربية سيؤدي إلى "المزيد من القتلى الأوكرانيين" و"مزيد من التدهور في الاقتصاد الغربي".ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث وُضِعت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/مستشار-زيلينسكي-يعرب-عن-قلقه-من-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون--1086002872.html
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العالم

كارلسون: حتى مع الدعم الغربي لا فرصة لأوكرانيا في الانتصار

05:52 GMT 13.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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يعتقد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة حتى بدعم من الدول الغربية.
وقال كارلسون في مقابلة مع السيناتور الأمريكي، جيمس ديفيد فانس: "أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الحرب ضد روسيا. الجيش الأوكراني، حتى مع الدعم الغربي بمئات المليارات من الدولارات، لن يكون قادرا على إخراج الجيش الروسي من مناطق شرق أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار كارلسون إلى أن الدعم المستمر لكييف من الدول الغربية سيؤدي إلى "المزيد من القتلى الأوكرانيين" و"مزيد من التدهور في الاقتصاد الغربي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
مستشار زيلينسكي يعرب عن قلقه من مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون
أمس, 12:55 GMT
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث وُضِعت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
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