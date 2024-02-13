https://sputnikarabic.ae/20240213/ما-بنود-اتفاقية-السلام-التي-تردد-أن-مصر-حذرت-من-تعليقها-مع-إسرائيل؟-1086032356.html
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
هددت مصر، في الآونة الأخيرة، بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، في 26 مارس/ آذار عام 1979، في حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح الفلسطينية،... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
13:04 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 13.02.2024)
هددت مصر، في الآونة الأخيرة، بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، في 26 مارس/ آذار عام 1979، في حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح الفلسطينية، المكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح، فما هي بنود هذه الاتفاقية؟