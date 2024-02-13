عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240213/ما-بنود-اتفاقية-السلام-التي-تردد-أن-مصر-حذرت-من-تعليقها-مع-إسرائيل؟-1086032356.html
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
هددت مصر، في الآونة الأخيرة، بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، في 26 مارس/ آذار عام 1979، في حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح الفلسطينية،... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T13:04+0000
2024-02-13T13:10+0000
انفوجرافيك
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
وسائط متعددة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086032017_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_3be71bf9412fd0792638b877413972fe.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086032017_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_56af42b5c205dd77a42364fbf0904290.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика

ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟

13:04 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 13.02.2024)
تابعنا عبر
هددت مصر، في الآونة الأخيرة، بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، في 26 مارس/ آذار عام 1979، في حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح الفلسطينية، المكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح، فما هي بنود هذه الاتفاقية؟
ما هي بنود اتفاقية السلام التي تهدد مصر بتعليقها مع إسرائيل؟ - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور11:41 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала