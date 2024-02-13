https://sputnikarabic.ae/20240213/مجلس-الأمن-الروسي-الدرع-النووي-الأمريكي-تصدع-عندما-أخفى-أوستن-دخوله-المستشفى-أواخر-2023-1086048302.html

مجلس الأمن الروسي: الدرع النووي الأمريكي تصدع عندما أخفى أوستن دخوله المستشفى أواخر 2023

مجلس الأمن الروسي: الدرع النووي الأمريكي تصدع عندما أخفى أوستن دخوله المستشفى أواخر 2023

أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، إلى أن الدرع النووي الأمريكي تصدع بشكل أساسي عندما أخفى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، دخوله المستشفى في... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T23:14+0000

2024-02-13T23:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": على حد علمنا، في الولايات المتحدة، يتم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس البلاد بالاتفاق مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، ويعمل هذا الإجراء "على مدار الساعة وبشكل متواصل، لكن وزير الدفاع لم يكن متوفر ولا أحد يعرف أين هو أو من سيحل محله.. وكتبت الصحافة أن بعض مسؤولياته أوكلت إلى نائبة الوزير كاثلين هيكس لكنها كانت في إجازة في بورتوريكو في ذلك الوقت".وأضاف: "على الرغم من أن الأمر قد يبدو مفاجئًا، إلا أن الدرع النووي الأميركي قد تصدع".ووفقا له، يبدو أن هذا دفع رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، إلى الكتابة إلى أوستن لطلب الإدلاء بشهادته أمام المشرعين.وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير الجاري، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

https://sputnikarabic.ae/20240115/وزير-الدفاع-الأمريكي-لويد-أوستن-يغادر-المستشفى-إلى-منزله-1085020220.html

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