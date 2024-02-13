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مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240213/مراسل-سبوتنيك-رشقات-صاروخية-تستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا--عاجل-1086045408.html
مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T19:21+0000
2024-02-13T19:47+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
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وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية بحقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء اليوم الثلاثاء.وأشار المراسل إلى أنه بعد موجة القصف الثانية، التي تعرضت لها القاعدة، قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف الذي استهدفها بعدد من القذائف المدفعية، التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة له.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد الماضي، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية في "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده وضباطه، ضمن قاعدته اللاشرعية في حقل "العمر" لبنفطي بريف المحافظة الشمالي.وأضاف المراسل، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة.
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القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

19:21 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 19:47 GMT 13.02.2024)
© Sputnik . Farouk Mudhiحريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية.
وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية بحقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي ناتجة عن هجوم برشقات صاروخية متتالية استهدفت "القرية الخضراء"، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده ضمن الحقل النفطي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المراسل إلى أنه بعد موجة القصف الثانية، التي تعرضت لها القاعدة، قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف الذي استهدفها بعدد من القذائف المدفعية، التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة له.
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد الماضي، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية في "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده وضباطه، ضمن قاعدته اللاشرعية في حقل "العمر" لبنفطي بريف المحافظة الشمالي.
وأضاف المراسل، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة.
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