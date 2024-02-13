https://sputnikarabic.ae/20240213/موسكو-وطهران-تتفاوضان-على-إنشاء-جسر-الطاقة-1086023506.html

موسكو وطهران تتفاوضان على إنشاء "جسر الطاقة"

موسكو وطهران تتفاوضان على إنشاء "جسر الطاقة"

أعلن السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وطهران تتفاوضان على إنشاء جسر الطاقة "روسيا - جنوب القوقاز - إيران"، الذي سيتم من خلاله... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T07:51+0000

2024-02-13T07:51+0000

2024-02-13T07:51+0000

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وقال ديدوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك مشروع آخر قيد التفاوض، وهو إنشاء جسر الطاقة "روسيا - جنوب القوقاز - إيران"، الذي يتضمن تبادل ونقل الكهرباء بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران، أثناء ذروة الأحمال".وفيما يتعلق باتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، قال ديدوف في وقت سابق: "إنها حقًا وثيقة أساسية ومهمة، وقد تحدد التعاون الروسي الإيراني، للسنوات وربما العقود المقبلة. نحن نتحدث عن اتفاق ثنائي جديد، وشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين".وأضاف: "العمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على هذه الوثيقة"؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد مواعيد محددة، فإن موسكو تتوقع توقيع الاتفاق "في المستقبل المنظور".

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