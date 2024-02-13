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https://sputnikarabic.ae/20240213/يوران---6-مركبة-روسية-متعددة-المهام-1086032812.html
"يوران - 6"... مركبة روسية متعددة المهام
"يوران - 6"... مركبة روسية متعددة المهام
تستطيع المركبة الروبوتية الروسية "يوران - 6" تنفيذ العديد من المهام القتالية، إضافة إلى قدرتها على اختراق حقول الألغام، وفقا لمتطلبات المهام القتالية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T13:13+0000
2024-02-13T13:13+0000
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ويشمل ذلك إزالة بقايا القنابل العنقودية التي لم تنفجر وقطع معدنية يصل سمكها إلى 8 مليمترات، كما يمكن للمركبة نقل أوزان تصل إلى طن وتحديد أبعاد أجسام بحد أقصى واحد متر، كما يمكنها رصد وإزالة الألغام التي يتم زرعها على جوانب الطرق.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

"يوران - 6"... مركبة روسية متعددة المهام

13:13 GMT 13.02.2024
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تستطيع المركبة الروبوتية الروسية "يوران - 6" تنفيذ العديد من المهام القتالية، إضافة إلى قدرتها على اختراق حقول الألغام، وفقا لمتطلبات المهام القتالية.
ويشمل ذلك إزالة بقايا القنابل العنقودية التي لم تنفجر وقطع معدنية يصل سمكها إلى 8 مليمترات، كما يمكن للمركبة نقل أوزان تصل إلى طن وتحديد أبعاد أجسام بحد أقصى واحد متر، كما يمكنها رصد وإزالة الألغام التي يتم زرعها على جوانب الطرق.
يوران - 6.. مركبة روسية متعدد المهام - سبوتنيك عربي
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