https://sputnikarabic.ae/20240214/ألف-جهاز-يوركا-لرصد-المسيرات-في-طور-التسليم-إلى-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1086051356.html
ألف جهاز "يوركا" لرصد المسيرات في طور التسليم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة
ألف جهاز "يوركا" لرصد المسيرات في طور التسليم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلن مكتب التصميم في شركة "غاجارينغ"، بأنه يخطط لإرسال مجموعة من أجهزة كشف الطائرات من دون طيار من طراز "يوركا" إلى الجبهة بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T07:27+0000
2024-02-14T07:27+0000
2024-02-14T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لمجلة "روسكايا غازيتا" نقلا عن مكتب التصميم، فإنه "تم تقديم ألف جهاز كشف إلى الخطوط الأمامية للجبهة. في البداية كانت هناك دفعة تجريبية، ثم سلسلة صغيرة. والآن سيتم إرسال دفعة أخرى". الكاشف بحجم جهاز اتصال لاسلكي ويكتشف الطائرات من دون طيار التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو على مسافة تصل إلى 2.5 كيلومتر.وأشار مكتب التصميم إلى أن "يوركا" يتم تجميعها حصريًا من مكونات روسية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/اعتراض-وتدمير-9-مسيرات-جوية-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وفورونيج-البحر-الأسود-1086049924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
ألف جهاز "يوركا" لرصد المسيرات في طور التسليم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلن مكتب التصميم في شركة "غاجارينغ"، بأنه يخطط لإرسال مجموعة من أجهزة كشف الطائرات من دون طيار من طراز "يوركا" إلى الجبهة بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري.
ووفقا لمجلة "روسكايا غازيتا" نقلا عن مكتب التصميم
، فإنه "تم تقديم ألف جهاز كشف إلى الخطوط الأمامية للجبهة. في البداية كانت هناك دفعة تجريبية، ثم سلسلة صغيرة. والآن سيتم إرسال دفعة أخرى".
وذكر مكتب التصميم: "لسوء الحظ، لم تكتشف يوركا جميع الطائرات بدون طيار حتى الآن، لكن التعديل التالي سيغلق هذه المشكلة تمامًا".
الكاشف بحجم جهاز اتصال لاسلكي ويكتشف الطائرات من دون طيار التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو على مسافة تصل إلى 2.5 كيلومتر.
وأشار مكتب التصميم إلى أن "يوركا" يتم تجميعها حصريًا من مكونات روسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.