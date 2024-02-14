https://sputnikarabic.ae/20240214/إسرائيليون-يغلقون-معبر-نيتسانا-مع-مصر-لمنع-مرور-قوافل-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1086059702.html
إسرائيليون يغلقون معبر "نيتسانا" مع مصر لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة... فيديو
إسرائيليون يغلقون معبر "نيتسانا" مع مصر لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة... فيديو
أقدم متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على "إغلاق معبر "نيتسانا" على الحدود مع مصر". 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T11:24+0000
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وتجمّع عشرات الإسرائيليين المتطرفين، عند المعبر، لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240214/رئاسة-جنوب-أفريقيا-ننتظر-رد-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-رفح-نظرا-لخطورة-الوضع-1086051102.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيليون يغلقون معبر "نيتسانا" مع مصر لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة... فيديو
أقدم متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على "إغلاق معبر "نيتسانا" على الحدود مع مصر".
وتجمّع عشرات الإسرائيليين المتطرفين، عند المعبر، لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.