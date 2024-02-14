https://sputnikarabic.ae/20240214/اعتراض-وتدمير-9-مسيرات-جوية-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وفورونيج-البحر-الأسود-1086049924.html
اعتراض وتدمير 9 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج البحر الأسود
اعتراض وتدمير 9 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 9 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وفوق... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T04:53+0000
2024-02-14T04:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 9 مسيرات أوكرانية ، من بينها طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وستة مسيرات فوق البحر الأسود.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240208/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-حافلة-تقل-مدنيين-في-مقاطعة-بيلغورود-1085872491.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
اعتراض وتدمير 9 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 9 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وفوق البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 9 مسيرات أوكرانية ، من بينها طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وستة مسيرات فوق البحر الأسود.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"
، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.