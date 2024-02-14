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https://sputnikarabic.ae/20240214/الإمارات-تؤكد-استعدادها-لدعم-أي-حوار-يهدف-لإنهاء-المراحل-الانتقالية-في-ليبيا-1086073175.html
الإمارات تؤكد استعدادها لدعم أي حوار يهدف لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
الإمارات تؤكد استعدادها لدعم أي حوار يهدف لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لدعم الأطراف الليبية للحوار بهدف إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T15:11+0000
2024-02-14T15:11+0000
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وحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، جاء ذلك خلال لقاء بن زايد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في قصر المنار في أبو ظبي.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التعاون الاقتصادي بين البلدين، والوقوف على آخر المستجدات السياسية في المنطقة.كما تم التطرق إلى الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين البلدين من أجل التهدئة والاستقرار.وكان الدبيبة قد أكد، في وقت سابق، موقفه من ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، وإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كان شعارها دائما "لا للحرب نعم للبناء" على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا.كما شدد الدبيبة على "ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة، على أن تكون وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا، وغير مفصلة على أحد أيضا".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تؤكد استعدادها لدعم أي حوار يهدف لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

15:11 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لدعم الأطراف الليبية للحوار بهدف إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، جاء ذلك خلال لقاء بن زايد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في قصر المنار في أبو ظبي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التعاون الاقتصادي بين البلدين، والوقوف على آخر المستجدات السياسية في المنطقة.
كما تم التطرق إلى الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين البلدين من أجل التهدئة والاستقرار.
وفي ختام اللقاء، أكد بن زايد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، واستعدادها لدعم أي حوار يهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات.
وكان الدبيبة قد أكد، في وقت سابق، موقفه من ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، وإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
الدبيبة يؤكد رفضه دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
أمس, 09:17 GMT
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كان شعارها دائما "لا للحرب نعم للبناء" على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا.
كما شدد الدبيبة على "ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة، على أن تكون وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا، وغير مفصلة على أحد أيضا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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