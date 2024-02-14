الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي - 24" و98 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
13:31 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 14:05 GMT 14.02.2024)
© Sputnik . KONSTANTEN MEXALICHEVSKEY / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
© Sputnik . KONSTANTEN MEXALICHEVSKEY/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية هجومية أوكرانية من طراز "مي – 24"، و98 مسيرة أوكرانية، وسبع قذائف من طراز "هيمارس"، وذلك خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارز".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير 98 طائرة من دون أوكرانية في مناطق زوغريس، وألكساندروفكا، وأندريفكا، وجورلوفكا، وأورلينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوبوفكا، وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتاراسوفكا، وأوتشيرتوفاتو بمقاطعة زابوروجيه".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 320 عسكريًا، ودبابتين، وخمس مركبات قتال مشاة، و10 مركبات قتالية مدرعة، و22 سيارة، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".
ووفقا لبيان الدفاع، فإنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وصدت ستة هجمات شنتها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة والمعدات في اللواء الهجومي الثاني والثالث والخامس، وذلك في مناطق بوجدانوفكا وكراسنوي وكليششيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.