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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي---24-و98-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد---عاجل-1086067254.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي - 24" و98 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي - 24" و98 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية هجومية أوكرانية من طراز "مي – 24"، و98 مسيرة أوكرانية، وسبع قذائف من... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T13:31+0000
2024-02-14T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارز".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير 98 طائرة من دون أوكرانية في مناطق زوغريس، وألكساندروفكا، وأندريفكا، وجورلوفكا، وأورلينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوبوفكا، وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتاراسوفكا، وأوتشيرتوفاتو بمقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 320 عسكريًا، ودبابتين، وخمس مركبات قتال مشاة، و10 مركبات قتالية مدرعة، و22 سيارة، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/مسيرة-روسية-تمزق-محرك-ماكس-برو-الأمريكية-فيديو-1086063894.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي - 24" و98 مسيرة أوكرانية في يوم واحد

13:31 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 14:05 GMT 14.02.2024)
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قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية هجومية أوكرانية من طراز "مي – 24"، و98 مسيرة أوكرانية، وسبع قذائف من طراز "هيمارس"، وذلك خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارز".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير 98 طائرة من دون أوكرانية في مناطق زوغريس، وألكساندروفكا، وأندريفكا، وجورلوفكا، وأورلينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوبوفكا، وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتاراسوفكا، وأوتشيرتوفاتو بمقاطعة زابوروجيه".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 320 عسكريًا، ودبابتين، وخمس مركبات قتال مشاة، و10 مركبات قتالية مدرعة، و22 سيارة، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".
ووفقا لبيان الدفاع، فإنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وصدت ستة هجمات شنتها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة والمعدات في اللواء الهجومي الثاني والثالث والخامس، وذلك في مناطق بوجدانوفكا وكراسنوي وكليششيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو
13:26 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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