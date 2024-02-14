https://sputnikarabic.ae/20240214/الصواريخ-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-فيديو-1086062383.html

الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو

الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو

تم تداول فيديو على الإنترنت، في 13 فبراير/شباط، يظهر اللحظة التي أصيبت فيها مروحية من مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T12:47+0000

2024-02-14T12:47+0000

2024-02-14T12:47+0000

رصد عسكري

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ويظهر في الفيديو، مروحتين تطلقان "مصائد حرارية" قبل الانعطاف والتحليق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن طاقم "مي-24" توقف عن إطلاق "الفخاخ الحرارية بعد المنعطف وكان يريد الابتعاد تحت "غطاء الخداع" من مروحية "مي-8".ومع ذلك، فإن هذه الحيلة لم تنجح، وتمكن طاقم الدفاع الجوي من فرقة القوات المؤللة رقم 42 التابعة للقوات المسلحة الروسية من إسقاط المروحية "مي-24".بعد ذلك، اشتعلت فيها النيران وبدأت في السقوط على الأرض. لم يتمكن الطاقم بالهبوط بشكل سلس، وحدث انفجار، وربما قُتل الجميع، وفقا لموقع "توب كور".كما يمكن رؤية آثار الصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.وفي الوقت نفسه، أطلق طاقم المروحية "مي-8" "الفخاخ الحرارية" وتمكن من الخروج من منطقة التصويب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الأوكراني-يعترف-بخسارة-وشيكة-لأحد-أهم-خطوط-الإمداد-العسكرية-1086061551.html

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رصد عسكري