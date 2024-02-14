عربي
https://sputnikarabic.ae/20240214/الصواريخ-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-فيديو-1086062383.html
الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو
الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو
تم تداول فيديو على الإنترنت، في 13 فبراير/شباط، يظهر اللحظة التي أصيبت فيها مروحية من مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T12:47+0000
2024-02-14T12:47+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081560768_0:0:951:536_1920x0_80_0_0_a1060e34dc8d07c7c50b43d53496f93b.png
ويظهر في الفيديو، مروحتين تطلقان "مصائد حرارية" قبل الانعطاف والتحليق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن طاقم "مي-24" توقف عن إطلاق "الفخاخ الحرارية بعد المنعطف وكان يريد الابتعاد تحت "غطاء الخداع" من مروحية "مي-8".ومع ذلك، فإن هذه الحيلة لم تنجح، وتمكن طاقم الدفاع الجوي من فرقة القوات المؤللة رقم 42 التابعة للقوات المسلحة الروسية من إسقاط المروحية "مي-24".بعد ذلك، اشتعلت فيها النيران وبدأت في السقوط على الأرض. لم يتمكن الطاقم بالهبوط بشكل سلس، وحدث انفجار، وربما قُتل الجميع، وفقا لموقع "توب كور".كما يمكن رؤية آثار الصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.وفي الوقت نفسه، أطلق طاقم المروحية "مي-8" "الفخاخ الحرارية" وتمكن من الخروج من منطقة التصويب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الأوكراني-يعترف-بخسارة-وشيكة-لأحد-أهم-خطوط-الإمداد-العسكرية-1086061551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081560768_118:0:951:625_1920x0_80_0_0_5cba2dbe1f130d29c8ba722585f64c0a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو

12:47 GMT 14.02.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenceصاروخ روسي يدمر اللواء 72 الأوكراني
صاروخ روسي يدمر اللواء 72 الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Photo / Russian Ministry of Defence
تابعنا عبر
تم تداول فيديو على الإنترنت، في 13 فبراير/شباط، يظهر اللحظة التي أصيبت فيها مروحية من مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة في منطقة رابوتينو في اتجاه زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو، مروحتين تطلقان "مصائد حرارية" قبل الانعطاف والتحليق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن طاقم "مي-24" توقف عن إطلاق "الفخاخ الحرارية بعد المنعطف وكان يريد الابتعاد تحت "غطاء الخداع" من مروحية "مي-8".
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الجيش الأوكراني يعترف بخسارة وشيكة لأحد أهم خطوط الإمداد العسكرية
12:10 GMT
ومع ذلك، فإن هذه الحيلة لم تنجح، وتمكن طاقم الدفاع الجوي من فرقة القوات المؤللة رقم 42 التابعة للقوات المسلحة الروسية من إسقاط المروحية "مي-24".
بعد ذلك، اشتعلت فيها النيران وبدأت في السقوط على الأرض. لم يتمكن الطاقم بالهبوط بشكل سلس، وحدث انفجار، وربما قُتل الجميع، وفقا لموقع "توب كور".
كما يمكن رؤية آثار الصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.
وفي الوقت نفسه، أطلق طاقم المروحية "مي-8" "الفخاخ الحرارية" وتمكن من الخروج من منطقة التصويب.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور13:55 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала