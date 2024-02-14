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https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الروسية-تتسلم--دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-80-بي-في-إم-فيديو-1086051859.html
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو
تم إرسال الدفعة التالية من دبابات "تي-80 بي في إم" إلى القوات، التي تم تحديثها في مصنع أومسك لهندسة النقل. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T08:04+0000
2024-02-14T08:04+0000
رصد عسكري
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يمكن مشاهدة الدبابات الحديثة في الفيديو، الذي نشرته شركة "أورال فاغون زافود"، ويشار إلى أنه تم تعزيز الحماية الديناميكية على الدبابات، ما يزيد بشكل كبير من أمن الطاقم. وتغادر الدبابات المصنع بوحدة إضافية لحماية البرج، وتم عرضها لأول مرة في منتدى "آرميا- 2023"."تي-80 بي في إم" هو الإصدار الأحدث من دبابة "تي-80". وقد تم تسليمها للقوات الروسية منذ عام 2017. الدبابة مجهزة بمحرك توربيني غازي قوي وتتميز بخصائص السرعة العالية والقدرة على المناورة. أثبتت الدبابة نفسها أثناء استخدامها في ظروف مناخية مختلفة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو

08:04 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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تم إرسال الدفعة التالية من دبابات "تي-80 بي في إم" إلى القوات، التي تم تحديثها في مصنع أومسك لهندسة النقل.
يمكن مشاهدة الدبابات الحديثة في الفيديو، الذي نشرته شركة "أورال فاغون زافود"، ويشار إلى أنه تم تعزيز الحماية الديناميكية على الدبابات، ما يزيد بشكل كبير من أمن الطاقم. وتغادر الدبابات المصنع بوحدة إضافية لحماية البرج، وتم عرضها لأول مرة في منتدى "آرميا- 2023".
"تي-80 بي في إم" هو الإصدار الأحدث من دبابة "تي-80". وقد تم تسليمها للقوات الروسية منذ عام 2017. الدبابة مجهزة بمحرك توربيني غازي قوي وتتميز بخصائص السرعة العالية والقدرة على المناورة. أثبتت الدبابة نفسها أثناء استخدامها في ظروف مناخية مختلفة.
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