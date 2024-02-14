https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الروسية-تتسلم--دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-80-بي-في-إم-فيديو-1086051859.html
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو
تم إرسال الدفعة التالية من دبابات "تي-80 بي في إم" إلى القوات، التي تم تحديثها في مصنع أومسك لهندسة النقل. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T08:04+0000
2024-02-14T08:04+0000
2024-02-14T08:04+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg
يمكن مشاهدة الدبابات الحديثة في الفيديو، الذي نشرته شركة "أورال فاغون زافود"، ويشار إلى أنه تم تعزيز الحماية الديناميكية على الدبابات، ما يزيد بشكل كبير من أمن الطاقم. وتغادر الدبابات المصنع بوحدة إضافية لحماية البرج، وتم عرضها لأول مرة في منتدى "آرميا- 2023"."تي-80 بي في إم" هو الإصدار الأحدث من دبابة "تي-80". وقد تم تسليمها للقوات الروسية منذ عام 2017. الدبابة مجهزة بمحرك توربيني غازي قوي وتتميز بخصائص السرعة العالية والقدرة على المناورة. أثبتت الدبابة نفسها أثناء استخدامها في ظروف مناخية مختلفة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-80 بي في إم"... فيديو
تم إرسال الدفعة التالية من دبابات "تي-80 بي في إم" إلى القوات، التي تم تحديثها في مصنع أومسك لهندسة النقل.
يمكن مشاهدة الدبابات الحديثة في الفيديو، الذي نشرته شركة "أورال فاغون زافود"، ويشار إلى أنه تم تعزيز الحماية الديناميكية على الدبابات، ما يزيد بشكل كبير من أمن الطاقم. وتغادر الدبابات المصنع بوحدة إضافية لحماية البرج، وتم عرضها لأول مرة في منتدى "آرميا- 2023".
"تي-80 بي في إم" هو الإصدار الأحدث من دبابة "تي-80". وقد تم تسليمها للقوات الروسية منذ عام 2017. الدبابة مجهزة بمحرك توربيني غازي قوي وتتميز بخصائص السرعة العالية والقدرة على المناورة. أثبتت الدبابة نفسها أثناء استخدامها في ظروف مناخية مختلفة.