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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086069850.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية،... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T14:27+0000
2024-02-14T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقعها، واستهدفت أفراداً ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 160 عسكرياً، إضافة إلى "دبابة وعربتي مشاة عسكريتين وحاملتي جنود مدرعتين، ومنظومتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10".وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي---24-و98-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد---عاجل-1086067254.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك

14:27 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 160 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقعها، واستهدفت أفراداً ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 160 عسكرياً، إضافة إلى "دبابة وعربتي مشاة عسكريتين وحاملتي جنود مدرعتين، ومنظومتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية هجومية أوكرانية من طراز "مي – 24"، و98 مسيرة أوكرانية، وسبع قذائف من طراز "هيمارس"، وذلك خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي - 24" و98 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
13:31 GMT

وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير 98 طائرة من دون أوكرانية في مناطق زوغريس، وألكساندروفكا، وأندريفكا، وغورلوفكا، وأورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوبوفكا، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتاراسوفكا، وأوتشيرتوفاتو في مقاطعة زابوروجيه".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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