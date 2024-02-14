القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 160 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقعها، واستهدفت أفراداً ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 160 عسكرياً، إضافة إلى "دبابة وعربتي مشاة عسكريتين وحاملتي جنود مدرعتين، ومنظومتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية هجومية أوكرانية من طراز "مي – 24"، و98 مسيرة أوكرانية، وسبع قذائف من طراز "هيمارس"، وذلك خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير 98 طائرة من دون أوكرانية في مناطق زوغريس، وألكساندروفكا، وأندريفكا، وغورلوفكا، وأورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوبوفكا، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتاراسوفكا، وأوتشيرتوفاتو في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.