https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086069850.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جنوب دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية،... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T14:27+0000

2024-02-14T14:27+0000

2024-02-14T14:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_1ed094388153901bc84f031c1a38d875.jpg

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقعها، واستهدفت أفراداً ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 160 عسكرياً، إضافة إلى "دبابة وعربتي مشاة عسكريتين وحاملتي جنود مدرعتين، ومنظومتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10".وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي – 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وخلال النهار، تم اعتراض سبعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتابع بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركزية" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، بدعم من المدفعية والطيران، حيث صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "63" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240214/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي---24-و98-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد---عاجل-1086067254.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري