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الكشف عن ميزات نظام الاستطلاع الروسي "بنتسيلين"
الكشف عن ميزات نظام الاستطلاع الروسي "بنتسيلين"
تحدث معهد أبحاث "فيكتور" عن الميزات المهمة لنظام الاستطلاع "بنتسيلين"، حيث تجعله خوارزميات تشغيله الخاصة فريدا من نوعه مقارنة بنظائره الأجنبية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T09:04+0000
2024-02-14T09:04+0000
رصد عسكري
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ووفقا للمعهد، لا يكشف "بنتسيلين" عن نفسه عن طريق إشعاع الرادار، ولكنه يجد مدفعية العدو بفضل المبدأ الجديد المتمثل في الجمع بين الاستطلاع الصوتي والحراري. وفي الوقت ذاته، فإنه يضمن دقة عالية في الحصول على البيانات.تم تصميم "بنتسيلين" للبحث عن المدفعية وقذائف الهاون والراجمات. ويتكون من عدة أجهزة استقبال صوتية مثبتة على الأرض، بالإضافة إلى وحدة إلكترونية بصرية. يستقبل النظام الإشارات الصوتية من الطلقات ويعالجها ويوفر معلومات حول موقع انفجار الذخيرة ودقة الإصابة، كما يقوم بالإبلاغ عن موقع الأسلحة. ولا يتجاوز الوقت اللازم للحصول على الإحداثيات، الخمس ثواني.يتم رسم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الاستطلاع على خريطة إلكترونية. بعد ذلك، يأتي دور نظام التحكم في نيران المدفعية "بلانشيت أ". يقوم هذا النظام بإجراء حسابات لإطلاق النار وينقل المعلومات إلى القادة لضرب مدفعية العدو. لا يزيد متوسط ​​الوقت اللازم لتحديد إحداثيات الهدف ودورة التحكم عن دقيقة واحدة.يعمل نظام "بنتسيلين" بنجاح في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه في إطار حرب تدمير المدفعيات.كاسحات ألغام روسية تنفذ مهمة ضخمة في البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الروسية-تتسلم--دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-80-بي-في-إم-فيديو-1086051859.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الكشف عن ميزات نظام الاستطلاع الروسي "بنتسيلين"

09:04 GMT 14.02.2024
© Photo / Russian electornics بنتسيلين
بنتسيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Photo / Russian electornics
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تحدث معهد أبحاث "فيكتور" عن الميزات المهمة لنظام الاستطلاع "بنتسيلين"، حيث تجعله خوارزميات تشغيله الخاصة فريدا من نوعه مقارنة بنظائره الأجنبية.
ووفقا للمعهد، لا يكشف "بنتسيلين" عن نفسه عن طريق إشعاع الرادار، ولكنه يجد مدفعية العدو بفضل المبدأ الجديد المتمثل في الجمع بين الاستطلاع الصوتي والحراري. وفي الوقت ذاته، فإنه يضمن دقة عالية في الحصول على البيانات.
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08:04 GMT
تم تصميم "بنتسيلين" للبحث عن المدفعية وقذائف الهاون والراجمات. ويتكون من عدة أجهزة استقبال صوتية مثبتة على الأرض، بالإضافة إلى وحدة إلكترونية بصرية. يستقبل النظام الإشارات الصوتية من الطلقات ويعالجها ويوفر معلومات حول موقع انفجار الذخيرة ودقة الإصابة، كما يقوم بالإبلاغ عن موقع الأسلحة. ولا يتجاوز الوقت اللازم للحصول على الإحداثيات، الخمس ثواني.
يتم رسم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الاستطلاع على خريطة إلكترونية. بعد ذلك، يأتي دور نظام التحكم في نيران المدفعية "بلانشيت أ". يقوم هذا النظام بإجراء حسابات لإطلاق النار وينقل المعلومات إلى القادة لضرب مدفعية العدو. لا يزيد متوسط ​​الوقت اللازم لتحديد إحداثيات الهدف ودورة التحكم عن دقيقة واحدة.
يعمل نظام "بنتسيلين" بنجاح في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه في إطار حرب تدمير المدفعيات.
كاسحات ألغام روسية تنفذ مهمة ضخمة في البحر الأسود
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