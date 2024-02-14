https://sputnikarabic.ae/20240214/تفاصيل-شفاء-أول-طفل-في-العالم-من-سرطان-الدماغ-القاتل-1086072949.html

تفاصيل شفاء أول طفل في العالم من سرطان الدماغ القاتل

تفاصيل شفاء أول طفل في العالم من سرطان الدماغ القاتل

شخّص الأطباء إصابة الطفل البلجيكي لوكاس، بنوع نادر من ورم الدماغ وهو في السادسة من عمره، لم يكن هناك شك في تشخيصه، وبالرغم من ذلك، فها هو بعد سبع سنوات، لم... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T15:10+0000

2024-02-14T15:10+0000

2024-02-14T15:10+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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لوكاس هو أول طفل في العالم يُشفى من الورم الدبقي في جذع الدماغ، وهو سرطان وحشي بشكل خاص، وفقًا للباحثين الذين عالجوه.وقال غريل، رئيس برنامج أورام المخ في مركز "غوستاف روسي" للسرطان في باريس: "لقد تغلب لوكاس على كل الصعاب" للبقاء على قيد الحياة.سافر لوكاس وعائلته من بلجيكا إلى فرنسا حتى يصبح واحدًا من أوائل المرضى الذين انضموا إلى تجربة "بيوميد" التي تختبر أدوية جديدة محتملة لهذا الورم. وقد نجا سبعة أطفال آخرين في التجربة بعد سنوات من تشخيصهم، لكن لوكاس الوحيد الذي اختفى ورمه تماما.يدرس الباحثون التشوهات الجينية لأورام المرضى بالإضافة إلى تكوين "عضيات" ورم، وهي عبارة عن كتل من الخلايا يتم إنتاجها في المختبر، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يريد الفريق إعادة إنتاج اختلافاته الجينية في الأعضاء العضوية لمعرفة ما إذا كان من الممكن بعد ذلك قتل الورم بنفس الفعالية كما كان الحال في لوكاس.وفي حين أن الباحثين متحمسون لهذا التقدم الجديد، إلا أنهم حذروا من أن أي علاج محتمل لا يزال بعيد المنال.

https://sputnikarabic.ae/20240214/طبيبة-روسية-تحدد-طريقة-للكشف-عن-السرطانات-الوراثية-1086051597.html

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